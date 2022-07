¿Por qué la discriminación?

Julio 13, 2022 - 11:55 p. m.

2022-07-13

Por:

Ernesto De Lima

Hace un par de años el Gobierno Nacional concesionó un gran número de las vías primarias nacionales, pero una vez más el Valle del Cauca y otros departamentos del Occidente resultaron discriminados por el oprobioso y nocivo centralismo que existe en Colombia.



Lo anterior queda claramente demostrado con la siguiente relación de las vías primarias que fueron concesionadas:



Antioquia 1689 kilómetros

Cundinamarca 1176 kilómetros

Cesar 782,32 kilómetros

Santander 664,28 kilómetros

Tolima 547 kilómetros

Valle del Cauca 483,19 kilómetros.



En mi opinión esas cifras muestran que en Bogotá nos consideran los ‘ricos’ de Colombia y por eso no requerimos del apoyo del Gobierno Nacional. Pero sin duda alguna lo más oprobioso de todo este maltrato es que llevamos más de 16 largos años tratando de terminar la doble calzada a Buenaventura, el puerto más importante y en la práctica casi el único que tiene Colombia en el Océano Pacifico y nada que se termina esa importantísima obra.



La demora en iniciar ese proyecto se debió a que el exministro del Transporte de aquella época, Andrés Uriel Gallego (qepd), la obra que quería hacer era la carretera que de Medellín conduciría a la población de Tribugá, sitio que entiendo es un lugar bellísimo, pero que no tiene la profundidad requerida para albergar las grandes embarcaciones llamadas ‘Post Panamax’ que hoy llegan a nuestros puertos.



Quisiera saber si en Antioquia, la Costa Norte o en cualquier otra región de nuestro país se habrían aguantado con la ‘paciencia de Job’ con la que hemos aguantado los vallecaucanos ese maltrato de diferentes gobiernos nacionales. Por ello me pregunto si la culpa de esta discriminación no la tendrán todos los parlamentarios del suroccidente del país que no impulsan los proyectos claves para su progreso, como la doble calzada que conectaría a Jamundí con Rumichaca, impulsando nuestras ventas al Ecuador, el único país del mundo con el que tenemos un saldo favorable en nuestro comercio exterior.



Afortunadamente hoy en día contamos con ProPacífico por lo que aprovecho esta oportunidad para agradecerle a esa entidad de la que orgullosamente me siento por haber sido uno de sus fundadores conjuntamente con la CVC y la Alcaldía de Cali de esa dorada época, así como de unas pocas empresas regionales, creamos la FDI, precursora de ProPacífico, hoy hábilmente dirigida por su actual directora ejecutiva, María Isabel Ulloa y el equipo que la acompaña. Ellos han venido impulsando varios proyectos de gran importancia para nuestra región, como la ya citada doble calzada a nuestro puerto, así como la profundización de su canal de acceso.



Por ejemplo, entre sus objetivos ProPacífico viene impulsando la construcción de la vía Mulaló-Loboguerrero, cuya obra tendría menos de 50 kilómetros de extensión, acortando un poco más de esa distancia entre todo el occidente del país y Buenaventura, ahorrando grandes costos tanto a los exportadores como a los importadores.



No me cabe la menor duda que si esa importantísima obra se estuviera realizando en cualquiera de los departamentos ubicados en la Costa Norte, Antioquia o en cualquier otra región del país, hace muchos años habría sido entregada, ayudando a impulsar nuestras exportaciones.