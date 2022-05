Entonces, ¿qué es una dictadura?

Mayo 03, 2022 - 11:55 p. m.

2022-05-03

Ernesto De Lima

Hace algunas semanas una de las cadenas de televisión más importantes del país entrevistó a varios candidatos presidenciales. Una de las preguntas realizadas era si consideraban que en Venezuela existía una dictadura; el único que respondió con un no rotundo fue Gustavo Petro.

Eso me llevó a preguntarme: ¿Entonces qué será lo que él considera una dictadura? ¿Será que a él no le parece que el expresidente de Venezuela, el ya fallecido Hugo Chávez, a quién veíamos por televisión ordenando expropiar a todo negocio próspero que veía mientras caminaba por las calles de Caracas, seguido por sus séquitos, destruyendo así la economía de su país, otrora uno de los que tenía el ingreso per cápita más alto de Latinoamérica, era un dictador?



Porque a todos nos consta que en ese país hay miles de personas detenidas por Maduro, quien, por su cercanía con Chávez, continuó con su legado. Y por su falta de preparación para ejercer ese cargo empeoró la situación económica de Venezuela, llevando a más de seis millones de sus ciudadanos a emigrar hacia Colombia y muchos otros lugares del mundo.



Así mismo, cientos de ciudadanos han sido asesinados por atreverse a protestar por los abusos cometidos por ese dictador, además de los más de seis millones de exiliados debido a la hambruna que tanto Chávez como Maduro causaron en ese país.



Supongo entonces que al candidato Petro tampoco le parecerá que en Cuba, Nicaragua, China y Corea del Norte existan dictaduras. Y la que se está configurando en El Salvador con un presidente que está tomando control de todas las instituciones democráticas.



¿Será que para Petro, Vladimir Putin tampoco es un dictador? Me nace esa inquietud pues al responderle al reportero que lo entrevistaba, el aspirante a regir los destinos de Colombia dijo que para él y para los colombianos ese tema no tenía mayor importancia. ¿Tampoco le parecerá de mayor importancia que el sátrapa de Putin ordene a su ejército, en forma infame e injustificada, invadir a Ucrania, su vecino y comparativamente pequeño país?



Ello, no obstante los miles de civiles ucranianos asesinados y desplazados de sus hogares, incluyendo a cientos de niños que han fallecido al ser destruidos numerosos hospitales y escuelas por aviones y misiles rusos. No puedo dejar de preguntarme si ese oscuro y maligno personaje, que es el dictador de Rusia, sentirá algún arrepentimiento por los numerosos genocidios cometidos por sus tropas.



Si lo que han hecho esos personajes en sus respectivos países no es una dictadura, entonces, ¿qué es una dictadura? Si me preguntan qué es lo más importante y conveniente para nuestro país, contestaría que respaldar a los candidatos presidenciales con mayor experiencia administrativa y que además hayan realizado una buena gestión en los cargos ocupados por ellos, lo que no fue el caso de Petro cuando actuó como alcalde de Bogotá. Y además, los que tengan como principio el respeto a los Estados democráticos.



Me atrevo a decir esto debido al permanente fastidio de Petro hacia los empresarios, a quienes nos considera “los enemigos del pueblo” pese a que somos los que generamos empleos y pagamos los impuestos con los que funciona el país.



Por lo anterior y como las encuestas lo muestran a él como el próximo presidente de Colombia, quisiera recomendarle que reevalúe la diferencia entre una democracia y una dictadura.