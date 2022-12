¿Volverá el tren?

Diciembre 01, 2022 - 11:50 p. m.

2022-12-01

Por:

Eduardo Durán Gómez

Los gobiernos radicales del Siglo XIX concibieron de manera prodigiosa que uno de los instrumentos para lograr el impulso del desarrollo del país era el ferrocarril, y colocaron todas sus baterías para lograr el propósito, y efectivamente lo alcanzaron.



El país comenzó a transformarse con la llegada del tren a muchas ciudades, que encontraron una alternativa moderna, rápida, cómoda y de bajo costo, no solo para transportar pasajeros, sino toda clase de mercancías que nuestro sistema productivo estaba en capacidad de elaborar.



Lamentablemente, mientras durante el Siglo XX todos los países se dedicaron a fortalecer este sistema de transporte, en Colombia lo dejamos acabar en medio de un sindicalismo errático que siempre reclamó mejores condiciones laborales, pero nunca exigió la mejoría del servicio que se prestaba.



También agregamos que la ineficiencia administrativa lo volvió obsoleto hasta acabarlo definitivamente, sin que se le diera un valor agregado a ese potencial.



Lo que hemos visto después de ese doloroso fracaso, han sido promesas incumplidas, en donde los sucesivos gobiernos han hablado de la enorme necesidad de reconstruir la infraestructura para volver a ofrecer el servicio, pero muy pocas acciones pudieron concretar, mientras las antiguas vías se las comía la maleza, los rieles los hizo desaparecer la delincuencia y los terrenos de lo que fueron las estaciones los invadieron las construcciones piratas.



Hoy el gobierno del presidente Gustavo Petro, ha prometido reconstruir el ferrocarril, ofrecimiento que debemos celebrar y que ojalá se cumpla.



Nuestro sistema de transporte nunca ha podido avanzar hacia el multimodalismo, no solo porque no tenemos tren, sino porque las escasas vías fluviales también desaparecieron como medio de transporte, porque los ríos se llenaron de contaminación y sedimentos, y dejaron de ser navegables.



Nuestro sistema productivo requiere entonces de un gran impulso, para que el transporte de mercancías, así como el de pasajeros, puedan contar con elementos modernos y de bajo costo para su movilización.

El esquema que ha anunciado el gobierno habla de restablecer la red férrea que conecta al Pacifico con el Atlántico, también la intercomunicación de las capitales costeras y las variantes que comunican con Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Cúcuta.



Ojalá se cumpla ese propósito, para lo cual habrá que desplegar una logística técnica de las mejores condiciones, en donde sea posible implantar un sistema de última tecnología, para que no sigamos cometiendo errores que nos encasillen dentro del atraso y la impotencia, para poder acometer las obras que verdaderamente se requieren.



Acordémonos que el aeropuerto El Dorado, quedó pequeño tan pronto se inauguró, y hoy se habla de una obra adicional de casi otro tanto.



El tren tiene que ser un imperativo para el desarrollo nacional. No debe quedar ninguna duda.