Morir por falta de medicamentos

Marzo 30, 2023 - 11:35 p. m.

2023-03-30

Por:

Cristina Plazas Michelsen

Mucho se ha dicho en estas semanas sobre la escasez y el desabastecimiento de medicamentos en el país. Comunicados oficiales, audiencias de control político, y múltiples denuncias de diversos sectores dejan claro que en efecto existe un conflicto muy serio.



No es un problema nuevo, pero la dimensión de la afectación de la población sí lo es.



A todas estas, el Invima, que regula los temas de los medicamentos en el país sigue sin director en propiedad y la nueva encargada, la doctora Mariela Pardo, carece de conocimientos técnicos en el tema (esperamos que, sin embargo, sea una gran gestora).



El gobierno lleva más de siete meses sin actualizar los precios de más de 3500 medicamentos y como si fuera poco tiene cerca de 20.000 trámites sin resolver, en esta entidad.



Todo esto genera escasez y prueba la limitadísima capacidad del Ministerio de Salud para regular precios y la inoperancia del sector.



Según palabras del ex director del Invima Francisco Rossi, la Ministra ha rechazado varios lotes de medicamentos que permitirían mitigar esta crisis, excusándose en el objetivo de desarrollar la industria nacional.



Si este fuera el caso, es necesario que la señora Carolina Corcho nos explique a quienes necesitamos medicamentos, qué haremos mientras pasan los 10 o 20 años que se requieren para una transformación de fondo de la industria farmacéutica nacional.



Es imposible no pensar que tanta inoperancia del Gobierno Nacional en solucionar el grave problema no esté asociado de alguna forma a una de las primeras declaraciones de la ministra Corcho, en septiembre del año pasado, en donde afirmó que “debe haber una crisis explícita que le permita entender a la sociedad que se requiere un cambio”.



Ministra: su objetivo lo está logrando, crisis sí hay; el problema es que está afectando la salud de muchos colombianos y probablemente matando a otros por no tener acceso a sus medicamentos.



Lo que no ha tenido en cuenta la funcionaria en su obsesión reformista, es que la cuenta de cobro le está pagando el propio Gobierno; además de estar consolidándose como una de las ministras con peores calificaciones en el gabinete.



¿Cuándo entenderá la ministra Corcho que la reforma presentada por su cartera solo cuenta con el 12% de aprobación según la más reciente encuesta de Polimétrica, que es donde mejor le va al presidente Gustavo Petro?



¿Cuándo la veremos trabajando por los temas cruciales del sector y no por alimentar su ego? Llegó la hora de ponerse las botas y trabajar por el sector.



Ministra, la gente no es boba, y sabe que es usted la responsable de resolver este tema y que poco o nada está haciendo, obsesionada como está por acabar con el aseguramiento de los colombianos. Ojo, con la salud no se juega.