Busquemos calidad en el sueño

Agosto 13, 2022 - 11:30 p. m.

2022-08-13

Por:

Claudia Blum

Por estos días ando algo saturada de los temas políticos, sobre todo después de las prolongadas y estresantes consultas electorales y elecciones presidenciales. Por eso, ya finalizado el periodo de Duque y posesionado Petro, decidí hacer un alto en estos asuntos y compartir con mis lectores inquietudes sobre un problema que padece un porcentaje alto de personas y tal vez usted y yo nos encontramos entre ellas: los trastornos del sueño.



Usted, ¿duerme mal? ¿Tiene dificultad para dormir, o se levanta con frecuencia y después se desvela? ¿Acude a su celular para escuchar sonidos de olas del mar, cascadas, lluvia, vientos, flautas o música de meditación, para tratar de pasar noches tranquilas y tener sueños reparadores? Si están experimentando estas realidades pueden hacer parte de ese 40% de la población mundial que, según la OMS, sufre algún desorden del sueño.



Es un asunto al que hay poner atención para controlarlo y evitar consecuencias mayores. Un artículo reciente publicado en Frontiers in Network Psychology, sugiere que si estamos despiertos después de medianoche se producen cambios neurofisiológicos en el cerebro que alteran la forma en que se interactúa con el mundo, incluso en acciones relacionadas con el procesamiento de recompensas e información y el control de impulsos. La investigadora Klerman del Departamento de Neurología del Mass General Hospital de Boston advierte que las alteraciones por falta de sueño vuelven a las personas negativas e invita a los investigadores a realizar más estudios de por qué a millones de personas que permanecen despiertas en la noche no les funciona el cerebro tan bien como a quienes duermen de noche.



Varias investigaciones muestran cómo el sueño fragmentado altera el funcionamiento del día siguiente: cuando estamos trasnochados y no nos hemos recuperado de preocupaciones cotidianas, nos levantamos cansados, el rendimiento es pobre, no se consolida la memoria, hay menos concentración, pérdida de reflejos y mal humor; peor aún, se produce estrés, ansiedad y hasta depresión. También, trastornos como el insomnio y la apnea -que se da cuando la respiración se suspende repetidamente- se han asociado a eventos de mortalidad temprana, hipertensión arterial y diabetes.



Los adultos necesitamos dormir entre 7 y 8 horas, los adolescentes 9 horas, los niños 10 horas y los bebés unas 16 horas por día. Mejorar distintos hábitos es vital para beneficiarnos de un sueño de calidad.

Alejarnos de la cafeína-y de la nicotina quienes fuman- en la tarde y noche; abolir todo tipo de aparatos electrónicos al acostarnos; atenuar las luces de la alcoba; tener y cumplir un horario para dormir; evitar comidas pesadas en la noche; y una rutina de actividad física en el día, son prácticas que ayudan a lograr un mejor dormir. También, frente a la apnea del sueño, expertos del John Hopkins Medicine en Baltimore recomiendan dormir de lado para ayudar a mantener abiertos los órganos de la respiración. He escuchado a varios amigos sobre otro tratamiento relacionado con una placa dental o prótesis de paladar que contribuye a mejorar esa misma alteración.



Pueden estar pensando que estos son lugares comunes. Sin embargo, si no reconocemos con juicio cuan importante es el descanso en la noche, y cómo el mundo de hoy o nuestras conductas afectan nuestro sueño, podemos tardar en tomar decisiones personales que son vitales para dormir las horas necesarias, elevar el desempeño intelectual, mantener buena salud y tener calidad de vida.