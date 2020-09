Instantáneas

Septiembre 06, 2020 - 06:30 a. m. 2020-09-06 Por: Carlos Duque

Ya inauguramos el Túnel de La Línea. Sería chévere saber en qué van los otros 24 túneles, los 31 viaductos y los 3 interconectores que comprenden la obra total del Cruce de la Cordillera Central.



Raro que Duque no le haya echado la culpa del túnel de La Línea al gobierno anterior.



Si en realidad queremos conjurar el demonio de la violencia sabemos que es necesario encarar la verdad, pero rehuimos mirarnos en ese espejo.



¿Cómo así que los delincuentes de izquierda tienen deber de confesar la verdad de sus delitos y que los de la derecha el derecho a guardar silencio sobre los suyos?



Ante la orgía de sangre y violencia sorprende la fortaleza y capacidad de resiliencia de este país que lucha, aguanta, muere y resucita todos los días.



¿Vieron? Esos magistrados mamertos, mafiosos, tramposos y corruptos le trasladaron el caso Uribe a Barbosa.



Ya las autoridades habían prohibido a Duque expresar desde el cargo su devoción a la Virgen de Chiquinquirá. Ahora un tribunal lo exhorta a abstenerse de defender públicamente al dios del Ubérrimo.



Claro que queremos que Mancuso venga y cante, pero realmente nos interesa más la letra que la música de sus canciones.



No tiene gracia ser caricaturista o creador de memes en un país donde el gobierno es el que hace los chistes.



Señor presidente, ese grupo de manifestantes que porta esa pancarta que dice ‘prevención y acción’ no lo están ovacionando por su programa de TV; le están exigiendo que haga algo para acabar con las masacres, los y asesinatos de líderes sociales y de reinsertados.



Tan bueno que era cuando las tajadas del pan para sándwich eran del mismo tamaño que las tajadas del jamón y del queso.



Que no se dice prostitución sino sexo transaccional.



