¿Vas a ser un aliado?

Febrero 25, 2021 - 11:40 p. m. 2021-02-25 Por: Carlina Toledo Patterson

“Cuando veo cómo se le iluminan los ojos cuando me habla de su trabajo, y veo la pasión con que hace todo, ¿cómo no apoyarla y acompañarla para que logre sus sueños?”, me dijo esta semana en una entrevista Luis, el esposo de una colega. No fue el único de los entrevistados de quienes oí testimonios similares y debo confesar que me conmovieron hasta el tuétano porque tristemente -por lo menos en mi generación-no suele ser la posición más común.



Afortunadamente el mundo está cambiando y detrás de mi generación viene una que ya está produciendo cambios y que sin duda va a dar un vuelco al tema de equidad de género. Esa generación lo va a hacer por verdadera convicción, no por mero cumplimiento con unas metas o cuotas impuestas, como suele suceder en la mía.



De ahí que sea tan importante que en el contexto del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el próximo 8 de marzo con el lema #ChoosetoChallenge (Escoge Retar), se hable también de esas historias tan auténticas de hombres que son aliados absolutos en el desarrollo de las mujeres que los rodean en su vida. Sean padres, hermanos, jefes, colegas, parejas o hijos, muchos tienen una historia valiosa qué contar sobre el impacto que esas mujeres han tenido en su vida y cómo ellos han retado preconcepciones y prejuicios que pueden llegar a minimizarlas.



El movimiento #HeForShe de la Organización de las Naciones Unidas hace precisamente eso y declaró que el año entre marzo de 2020 y marzo del 2021 es el del Aliado Masculino. #HeForShe hace un llamado a los hombres a unirse al movimiento, ser generadores del cambio a favor de la equidad de género y normalizar lo que significa pararse al lado de una mujer que lucha por sus derechos.



A futuro, y ojalá no muy lejano, ese tipo de conversaciones ni siquiera serán necesarias, pero de momento por lo menos yo tengo todas mis esperanzas puestas en ese tipo de hombres.



Son ellos quienes amplifican las voces de las mujeres, se educan al respecto de lo que significa lograr la igualdad de oportunidades para ambos géneros, son personas que retan el statu quo y toman acción frente a actitudes y comportamientos que son inaceptables.



También son hombres que comprenden lo que nos hace sentir incómodas en contextos sociales o profesionales y visibilizan en el instante lo inapropiado que es. Hablo por ejemplo de chistes en los cuales las mujeres son pordebajeadas en sus habilidades o competencias o que las ponen como objetos sexuales; lenguaje sexista o conversaciones que se basan en estereotipos.



En últimas, los aliados son hombres que hacen un esfuerzo por tomar acción abierta y públicamente e inspiran y motivan a otros para que hagan lo mismo.

La verdad es que las mujeres los necesitamos en esta tarea y las historias que he oído de mis entrevistados esta semana no solo me han llenado de orgullo y admiración, sino que me han demostrado que, aunque tenemos la fortaleza y la determinación para hacerlo solas, con aliados genuinos se hace más fácil ser las mujeres que queremos ser, romper barreras y hacer realidad nuestros sueños.

Mi pregunta es entonces, ¿quiénes de ustedes van a escoger retar el statu quo y pararse al lado de las mujeres que los rodean como verdaderos aliados? Puede sentirse incómodo al principio, pero pronto se convertirá en un hábito y tarde o temprano como dije, será una conversación que ya ni siquiera vamos a tener que establecer.



