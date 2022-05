¿Y si Francia es presidenta?

Mayo 22, 2022 - 11:50 p. m.

2022-05-22

Por:

Antonio de Roux

Dicen que Petro no quería a Francia Márquez como fórmula vicepresidencial y por eso se demoró para designarla. Ahora los hechos podrían estar mostrando que no le faltaba razón: las intervenciones de la dama en vez de atraer otros sectores exacerban los recelos existentes sobre el Pacto Histórico.



Francia tiene valores que no se pueden desconocer. Es meritoria, persistente y también valiente. Pero junto a estos atributos exhibe un talante adusto y un discurso radical; muy distante de la jovialidad, alegría y ánimo abierto que predominan entre los compatriotas pertenecientes a su etnia.



Más preocupante aún parece la manera como se expresa sobre los grandes temas nacionales. No queda claro si es por desconocimiento o porque quiere aplicar el libreto populista. Así, por ejemplo, falta a la verdad cuando dice que consumimos huevos importados de Alemania. Con el misma frescura podría llegar a decir que el lulo y la arracacha vienen de Noruega.



Su cuento sobre el costo de los alimentos tampoco convence. En buena parte el sistema productivo sigue descuadernado y los precios disparados como consecuencia de los bloqueos y asonadas propiciados por la extrema izquierda durante el paro anterior. Y no es solo la industria avícola la afectada; lo que sucede con la leche es desastroso. La imposibilidad de sacar la producción durante la huelga llevó a que los campesinos eliminaran millones de litros. También debieron vender sus reses como carne en canal para poder sobrevivir. Así las cosas, el producto ha subido un 40% en Popayán; 36% en Manizales; 35,8% en Villavicencio, y de manera similar en el resto del país.



Pero el mayor temor y lo digo con respeto, es que esta candidata sin experiencia en el manejo de las complejas cuestiones de Estado, tenga que reemplazar al Presidente. El poder real descansaría en los controvertidos consejeros y mentores del olimpo petrista. ¿Acaso conviene reeditar lo que sucedió en Argentina cuando a la muerte de Perón su viuda y vice presidenta pasó a gobernar sin estar preparada?

Ella tuvo que apoyarse y conferir poderes al copartidario y astrólogo José López Rega, quien se embarcó en una agenda personal disfrazada de bien común. Tras dos años las finanzas públicas estaban saqueadas, la economía destruida y el país en guerra.



No se piense que en estas opiniones hay racismo. El sábado pasado celebramos el día de la afrocolombianidad que conmemora la fecha en la cual fue decretada la libertad de los esclavos. Sin embargo, es inaceptable que aún existan exclusión y falta de reconocimiento para sus descendientes. A fin de solucionar esta circunstancia inadmisible deberíamos acometer políticas públicas concretas que les garanticen educación de calidad, acceso a las oportunidades y empleos; cobertura apropiada de salud y también paz en sus territorios. Aparece claro, sin embargo, que esto no se obtiene a base de discursos agrios y contraevidentes.



Resultaría imposible dejar de comparar aquel estilo pugnaz con el de otros afros cuyo liderazgo se distingue por el entusiasmo, la serenidad y la disciplina. Es el caso de Angélica Mayolo, Mabel Lara, Daniel Mera, Víctor Julio González, Elodia Nieves entre muchos. De igual manera actúa Luís Gilberto Murillo, fórmula vice presidencial de Sergio Fajardo el candidato riguroso, experimentado y demócrata que es esperanza.



Sigue en Twitter @antoderoux