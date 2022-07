Junio 30, 2022 - 11:45 p. m.

2022-06-30

Por:

Angela Cuevas de Dolmetsch

Francia Márquez, la vicepresidenta electa, hace historia con algunas de sus expresiones, y ha puesto a académicos y políticos a tratar de interpretar lo que propone. Algunos han buscado en el origen de los pueblos ancestrales qué quiere decir cuando habla de “vivir sabroso”; ¿es acaso un concepto de otras civilizaciones?, ¿o es disfrutar la vida de rumba en rumba, tomar trago y tener muchos novios y novias?



Francia es una mujer feminista y aunque le gusta cantar pues en algún momento en su vida participó en el Festival del Mono Núñez, no es eso lo que ella busca para los colombianos y las colombianas, para los nadies, las nadies y les nadies. Lo que Francia busca es paz, calidad de vida, seguridad alimentaria, no quedar embarazada como ella a los 14 años por un hombre que se fue y nunca respondió por su hijo como lo hacen tantos, regando su semen y olvidándose que allí habrá un ser humano con sus mismos ojos, su sonrisa , y que aquella niña va a ser madre, criará un hijo sola, dejará el colegio como le tocó a Francia y en muchos casos olvidará sus ideales.



Gracias a su voluntad para salir adelante, Francia pudo estudiar Derecho mientras trabajaba como empleada doméstica para pagar su carrera en una universidad privada y graduarse como abogada con un enorme esfuerzo. “Vivir sabroso” es poder ir a cualquier universidad pública o privada donde hay cupos para todos y sin necesidad de tener que pagar. “Vivir sabroso” es alcanzar la paz, vivir sin miedo de atentados y persecuciones, como le ha tocado a Francia sufrir en carne propia por atreverse a defender los derechos de las comunidades mineras de Suárez, Cauca, y no permitir que los expropiaran, ni que las compañías mineras se adueñaran del negocio del oro para extraerlo masivamente, utilizando el mercurio que contamina el agua.



“Vivir sabroso” es consumir agua limpia, respirar aire puro, poder sembrar sus propias hortalizas abonadas orgánicamente; es poder tener gallinas huevos, peces, ovejas en eco-aldeas productivas. “Vivir sabroso” es tener un techo digno y no con la espada de Damocles de las cuotas mensuales o de los bancos hipotecarios amenazando con hacerles un lanzamiento, o lidiando con los dueños del gota a gota. “Vivir sabroso” es salud y para aquellos que no tienen ingresos, recibir el salario mínimo vital.



También “vivir saboroso” es vivir sin miedos, sin miedos de expropiaciones, de impuestos confiscatorios, de secuestros, asesinatos, atracos, violaciones, violencia intrafamiliar; poder transitar por las calles sin bloqueos, poder ir a trabajar sin miedo a raponazos, bombas molotov. Finalmente “vivir sabroso” es lo que todas las madres queremos para nuestros hijos, un país en paz con igualdad con oportunidades, sin hambre y con futuro.





​Sigue en Twitter @Atadol