Diciembre 01, 2022 - 11:45 p. m.

2022-12-01

Por:

Angela Cuevas de Dolmetsch

Ya cerca de terminar el año y en medio de críticas a mandatarios, mala prensa y pesimismo, vale la pena recordar algunos hechos positivos que hacen de Cali, esa ciudad pujante, internacional, la capital de deporte con que tanto hemos soñado. Recordemos esa importante ocasión de agosto, el Mundial de Atletismo sub 20 Cali 2022 en que tanto la Gobernación del Valle, como la Alcaldía de Cali se lucieron con el evento más importante del deporte en Colombia.



La ciudad se llenó con las banderas de 126 países, 3200 visitantes y 1387 atletas, y pudo exhibir la mejor infraestructura atlética deportiva de América, 3 pistas de atletismo, 2 estadios contiguos, 1 pista en el estadio Pascual Guerrero y 2 en el estadio Pedro Grajales.



El jueves pasado en un desayuno de agradecimiento al cuerpo consular, organizado por Ramiro Varela el presidente del Comité organizador del Mundial de Atletismo sub 20, se lanzó el libro en inglés y en español ‘World Athletics U20 Championships Cali 2022’. Es un libro que todos los caleños y las caleñas y hasta los colombianos debemos tener en nuestras bibliotecas. Son 150 páginas de memorias en inglés y español con hermosas fotos que captaron los momentos decisivos del mundial, como el récord mundial del atleta de Botswana ganador con 9,91 en 100 metros planos, siendo el cuarto del mundo, seguramente el sucesor de Usain Bolt.



También escuchamos a rectores y profesores de instituciones educativas que contaron cómo fue el despertar de niños y niñas después de más de un año de cuarentena, poder asistir a los eventos deportivos, motivarse con el deporte, codearse con personas de su misma edad de otros países. Experiencias inolvidables que seguramente los motivarán a ser deportistas, así como lo están haciendo las niñas del equipo de fútbol de Colombia sub 17 que quedaron subcampeonas mundiales en la India. Siete de ellas incluida Linda Caicedo son vallecaucanas.



Fuimos pocos los periodistas asistentes al desayuno de agradecimiento. En la mesa que compartí con algunas personas del cuerpo consular tuve la oportunidad de conocer los enormes esfuerzos que hicieron los profesores durante la pandemia para llegarles a los niños de escasos recursos, a través del único celular de la familia. Una de ellas creó un personaje virtual que por medio del humor les enseña a los niños, la ciencia, la geografía y que ahora se ha vuelto viral desde Cali para el mundo. Poco se les ha agradecido a esas mujeres y hombres que se reinventaron para hacer posible la educación virtual, cosas maravillosas que no les damos la suficiente difusión, pues a veces nos concentramos en los escándalos, en las zancadillas y hacerles la vida imposible a los funcionarios públicos que no son de nuestro agrado.



¿Será que en Cali empezamos a hacer un ejercicio de reflexión y miramos lo bueno, lo positivo y, por lo menos en estos meses de Navidad nos damos un regalo abandonando el periodismo amarillista?



Sigue en Twitter @Atadol