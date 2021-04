¿Quién nos gobierna?

Abril 22, 2021 - 11:45 p. m.

2021-04-22

Por:

Angela Cuevas de Dolmetsch

Si en algo coincido con el alcalde de Medellín Daniel Quintero es que no me gustan ni Fajardo ni Uribe y aunque admiraba a Duque, me parecía valeroso su manejo de la pandemia de frente al país, ahora con las vacunas que se acaban, la reforma tributaria, las fumigaciones, los asesinatos de líderes sociales y el exterminio de las gobernadoras indígenas ante los ojos impávidos del gobierno ya no confío en el.

Mataron a Sandra Liliana Peña, gobernadora indígena del Resguardo de la Laguna Siberia, en el municipio de Caldono, una mujer que había luchado por defender los derechos de su comunidad.



En su programa diario ‘Prevención y Acción’, Duque les da el pésame a los familiares de los muertos por Covid-19 pero no a los parientes de los miles de personas asesinadas que son víctimas todos los días de la mano negra de sicarios agazapados. El mundo entero se ha manifestado ante la ola de violencia que todos los días pareciera crecer frente a la indiferencia absoluta de los altos mandos, hasta estar Colombia nuevamente entre los países peligrosos para visitar no solo por la pandemia sino por la posibilidad de morir asesinado.



La terrible propuesta de fumigar con glifosato, sobre todo cuando sabemos que el mundo va aceleradamente al consumo de alucinógenos sintéticos de mil variedades hechos en laboratorios legales es un desacierto. No está muy lejos la legalización de los cultivos de coca que además son parte de la cultura ancestral de los pueblos indígenas del altiplano latinoamericano. Los gobiernos occidentales ocupados con la salud de sus ciudadanos han dejado a un lado la prioridad de la lucha contra la droga pues cada día es más y más aparente que ha sido uno de los grandes fracasos de la humanidad. Queda la duda si la reforma Tributaria es para financiar las fumigaciones que figuran en la agenda prioritaria del gobierno.



¿Qué país queremos?, ¿y quiénes lo pueden liderar? Ya es tiempo que las mujeres, que somos más de la mitad de la población dejemos las marchas y los plantones y empecemos a buscar a aquellas mujeres maternales con perspectiva de genero que piensan que la vida vale, que la violencia no es de poca monta y que la impunidad ha hecho curso. Si las hay y la tenemos cerca, acaba de lanzar un libro que es como ella una página abierta, Dilian Francisca Toro.



Este gobierno que en su campaña empezó ofreciendo la mitad del gabinete a las mujeres, no solo no cumple, sino que ante las demandas por no acatar la Ley de Cuotas ha tenido la desfachatez de contratar abogados para pelear lo inapelable y a diferencia de otros mandatarios que han subsanado sus gabinetes este se aferra obstinadamente a no nombrar en los niveles decisorios a las mujeres como si le diera miedo perder su liderazgo y sobre todo siendo que su esposa es una profesional inteligente y capaz. Me imagino que a diferencia de Daniel Quintero nunca va a decir que en su casa es la mujer que manda.

​Sigue en Twitter @Atadol