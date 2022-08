Lo bueno, lo malo y lo regular

Agosto 25, 2022 - 11:45 p. m.

2022-08-25

Por:

Angela Cuevas de Dolmetsch

Al cumplir casi tres semanas del gobierno del Pacto Histórico hay un poco de todo. Los promotores del ‘no’ a la comida chatarra, que incluye un gran número de centros educativos privados en todo Colombia, entre ellos el Colegio Bolívar y el Colegio Británico están felices porque se le va a colocar un impuesto a las bebidas azucaradas y a la comida chatarra, campaña que lleva varios años y un dinero considerable invertido.



El nombramiento de la brigadier general Yackeline Navarro Ordóñez, como la subdirectora de la Policía, aunque causó revuelo por ocasionar la salida de 15 generales de más alto rango que ella, es refrescante. Es una mujer, estructurada, inteligente, que dio muestra de ejercer con la ética del cuidado durante su paso por la dirección nacional de la Escuela de la Policía Nacional, desde donde promovió la defensa de los derechos humanos, el respeto a la familia, y calidad de vida para sus subalternos.



La nueva política de estupefacientes está dirigida a entender al campesino que cultiva coca, amapola y marihuana, más por necesidad que por vocación. Muchos hemos escuchado a nuestros empleados nariñenses contar las historias terroríficas de lo difícil que fue acogerse a la substitución de cultivos pues no hay canales de distribución para los productos y no hubo acompañamiento.



¿Y la amapola? De ella, sobreviven algunos en medio del fuego cruzado del multicrimen. El modelo de la comunidad indígena Inga, en Aponte Nariño, que por decisión de su gobernador abandonó el cultivo de la amapola y se dedicó a producir café de calidad y que gracias a un comprador internacional ha hecho posible que haya prosperidad para la comunidad, es digno de reproducir.



Lo malo, empieza por el incumplimiento del presidente Petro. No aparecerse a la posesión de la cúpula militar, dejar a 500 alcaldes esperándolo ha causado especulaciones. ¿Qué será lo que tiene Petro? Lo tildan de drogadicto, de bipolar y depresivo, que tiene cáncer del páncreas y hasta la pérdida de la memoria temporal. Ese estilo defrauda y poco convence.



También asusta que grupos de personas armados con machetes invadan predios y fincas, argumentando una promesa de reforma agraria hecha por Petro en campaña.



Lo regular es la reforma tributaria. La presidenta de la U, Dilian Francisca Toro, dijo que su bancada no la votaría sino es ampliamente analizada y discutida. Y francamente, la falta de carisma del ministro de Hacienda tampoco ayuda. Finalmente, la reforma laboral que ya quedó para discusión el próximo año. Como cosa extraña cursa una ley en el Congreso sobre la ilegalidad de quitarse el condón en medio de una relación sexual sin el consentimiento del otro. ¡De todo se da en la viña del Señor!