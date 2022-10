La rebelión de las mujeres

Octubre 06, 2022 - 11:45 p. m.

2022-10-06

Por:

Angela Cuevas de Dolmetsch

La muerte de la joven iraní Mahsa Amini al ser golpeada por la policía de la moral por no usar correctamente el velo que cubre la cabeza o hiyab, fue el florero de Llorente para que en una sociedad que lleva más de 40 años de teocracia islámica se diera un estallido social.



Las mujeres lideraron la protesta, quemando los velos y cortándose el cabello, pero fueron seguidas por los universitarios masculinos de la Universidad de Sharif en Teherán y de colegios de secundaria. No hay que olvidar que la segregación en Irán existe. Tanto universidades como colegios son solo para hombre o solo para mujeres.



Hasta 1979 Irán era un país monárquico gobernado por el Sha Mohammad Reza Pahlevi apoyado por el Reino Unido y los Estados Unidos. Si bien la mayor parte de los iraníes son islámicos, en el tiempo del Sha las restricciones del Corán no eran obligatorias. Las mujeres iraníes de las clases más pudientes fueron educadas en el exterior y llegaron a ocupar cargos importantes en el gobierno. La revolución de 1979 liderada por el ayatola Jomeini y apoyada por los movimientos de izquierda islámica, estudiantes y el movimiento feminista iraní se tomaron el poder en 1979 y establecieron una teocracia que existe hasta el día de hoy.



En el 2010 fui invitada a participar en un foro de estudios de la mujer en Teherán, realizado en uno de los 20 institutos que se dedican exclusivamente a la parte religiosa de la mujer como lo consagra el Corán. Con anticipación me llegó el código de vestir, que debería obedecer desde que abordara el avión: pantalón suelto que tapara los tobillos, saco largo hasta la rodilla con manga hasta la muñeca y cuello cerrado y el hiyab que cubría todo el cabello como el que utilizan las monjas.



Desde que llegué me sentí cómoda, me hospedaron en un hotel solo para mujeres y atendido por ellas. Me veía muy parecida a las iraníes y aunque no era permitido tomar fotos pude mimetizarme y andar libremente con la cámara filmando. En el foro entendí que las mujeres revolucionarías iraníes habían negociado el acceso en igualdad de condiciones que los hombres a la educación, participar en el gobierno, tres de las 6 alcaldías menores de Teherán tenían una mujer como alcaldesa y todo su staff era femenino.



Las obstetras y las pediatras eran todas mujeres, así como las peluqueras y modistas, el desempleo femenino era prácticamente inexistente. La contraparte era que cumplieran con las exigencias religiosas del Corán que entre otras cosas permite golpear a la mujer siempre que no sea muy duro. Los hombres pueden tener hasta tres mujeres, pero pocos lo hacen pues la plata no alcanza.



¿Se equivocaron las mujeres revolucionarias de ese tiempo al cambiar el fusil por el hiyab? La historia así lo dice y hoy en día lideran la gran revolución pacífica de las mujeres iraníes para acabar con la teocracia.



