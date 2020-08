El nuevo amanecer

Agosto 27, 2020 - 11:45 p. m. 2020-08-27 Por: Angela Cuevas de Dolmetsch

Empezamos una nueva fase de aislamiento selectivo, así lo anunció el Presidente. El nuevo amanecer que hemos estado esperando, ¡Ay, qué miedo! ¿Cómo así que podemos salir a bailar ‘cheek to cheek’ a las calles como en la Feria de Cali? Que dizque abrieron los moteles, me imagino para los tinieblos que hace rato los tenían secuestrados sus conyuges legítimos. Los niños dicen que volverán a clases semipresenciales, ojalá que aprendamos de Florida, USA, donde 15 días después de la apertura se infectaron 9000 niños, reinfectando a profesores padres y abuelos.



Sigue la emergencia sanitaria hasta noviembre. Se sugiere el teletrabajo para que se queden en sus casitas pues los sitios laborales son los de mayor contagio y no sabemos si nuestro compañero de escritorio venga de esas ollas donde no se salva nadie.



¿Somos conejillos de indias o títeres? ¿O vamos lentamente hacia el cadalso? ¡Uy, qué susto! Yo me quedo en casa viendo cómo los pantalones me quedan más largos y las mangas de las blusas también, será que además de haberme adelgazado proeza que no hacía en 30 años, ¿me estoy encogiendo?



El alcalde Ospina está eufórico; se ha reducido la letalidad, las unidades de cuidados intensivos están al 70%, la hospitalización ha disminuido y ahora se puede dedicar a promover su papayazo tributario con la esperanza de que los pocos caleños que pudieron trabajar normalmente durante la pandemia o que se reinventaron nuevos negocios paguen los impuestos prediales, de industria y comercio y de tránsito.



Un médico amigo me dice que está que se trepa por la pared por los chats y llamadas telefónicas. Marco es uno de los innovadores que se han inventado el tratamiento temprano del Covid-19, con una mezcla de medicamentos que se les entrega a los habitantes en bolsitas al comenzar el primer síntoma. Ellos han sido los responsables de la baja de la letalidad en Cali y el Valle. El estrato 4, 5 y 6 acude donde mi amigo y otros compañeros suyos que trabajan con las uñas, con escaso personal humano tratando la enfermedad. Como el Gobierno Nacional no cree mucho en la Ivermectina no les da los recursos que necesitan en la fase preventiva prefiriendo invertir millonadas en ventiladores y unidades de cuidados intensivos. Mi amigo implora a la ciudadanía caleña, a los empresarios y profesionales para que se establezca un fondo para contratar el personal humano que ofrezca esa atención temprana y así curar a las personas que han sido agredidas por el virus.



El mundo ha cambiado, hemos hecho nuevos amigos virtuales, pero también se nos han ido amigos queridos, cuyas sonrisas, y conversaciones resuenan en nuestros oídos. Diego, Sandra, Nicole, Timy, Rodrigo, María Cristina, Jean Piere, Peter, a ellos les decimos hasta pronto, hasta que nos volvamos a ver y sigamos celebrando en otro mundo.



