El Gabinete ilegal de Duque

Febrero 25, 2021 - 11:45 p. m. 2021-02-25 Por: Angela Cuevas de Dolmetsch

Juan Pablo Alvis, Juan David Díaz, y Mateo Lozano son tres centennials, estudiantes de Derecho de los Andes y el Externado, oriundos de la ciudad de Neiva, quienes utilizando su tiempo de vacaciones han demandado el gabinete del presidente Duque por no cumplir con la Ley de Cuotas. La ley 581 del 2000 garantiza que mínimo un 30% de los cargos decisorios de la Administración Pública deben estar en manos de las mujeres. En su campaña presidencial, Duque se comprometió a tener un gabinete paritario y así lo hizo al comienzo de su mandato, pero cayó en malos hábitos y al remplazar a la ministra saliente del Interior lo hizo con un hombre incumpliendo la ley de cuotas y por lo tanto el nombramiento de Daniel Palacios como ministro del interior es ilegal. El Consejo de Estado admitió la demanda y ahora hace curso para fallo.



Dicen los estudiantes, alumnos de Isabel Cristina Jaramillo reconocida jurista y académica y defensora de los derechos de las mujeres, que en sus clases con mayoría femenina han aprendido que las mujeres, aunque son más de la mitad de la población colombiana y más de la mitad de los profesionales, no llegan a los niveles de decisión dándose en la cabeza con el techo de cristal. Hay herramientas como son el artículo 40 de la Constitución, luchado duramente por las mujeres para que quedara incluido en la Constitución del 91 y que por lo tanto es un derecho fundamental y la ley 581 del 2000 que lo reglamenta.



La demanda de los centennials ha suscitado cuatro demandas más presentadas por Dejusticia, Sisma Mujer, Humanas y la Red Nacional de Mujeres quienes argumentan que las designaciones presidenciales de los ministros de Interior, Daniel Palacios; Defensa, Diego Molano, y Cultura, Felipe Buitrago, como también al director del Dapre, Víctor Muñoz, son violatorias de la ley de cuotas. Además, en los departamentos administrativos solo uno de seis cargos está ocupado por una mujer: Susana Correa en el DPS. Esto es apenas el 16% de participación femenina cuando debería ser el 30%.



Vale la pena resaltar que el interés por la ley de cuotas coincide con la elección en su Asamblea 36 de Carolina Ríos, una caleña como presidenta mundial de la Federación Internacional de Abogadas, Fida, y que después de 30 años vuelve la sede a Colombia donde se celebrará la próxima Convención Mundial en el 2024. Fida fue responsable por la inclusión de la ley de cuotas en la Constitución del 91 como figura en los anales de la Constituyente y que posteriormente gracias a la ardua labor de las organizaciones de mujeres pudo convertirse en Ley, 9 años más tarde. El proyecto llegó al Congreso en manos de Regina Once, luego lo trabajó Yolima Espinoza y junto con Vivian Morales lo sacaron adelante.



Como la ley también aplica a alcaldías y gobernaciones, El Observatorio de Género debería solicitarles que le informen como están conformados sus gabinetes y si cumplen o no con la ley de cuotas.



