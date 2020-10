Crisis e innovaciones

Octubre 22, 2020 - 11:45 p. m. 2020-10-22 Por: Angela Cuevas de Dolmetsch

Las crisis han generado grandes inventos, programas novedosos de los gobiernos, obras de arte que marcan las diferentes épocas. Es aún temprano para conocer los libros que se escribirán, las esculturas y pinturas que está haciendo la gente desde sus casas.



En Colombia el gobierno ha tratado de darles respuesta a las diferentes necesidades que se generan como resultado de la pandemia. Algunos médicos han encontrado curas tempranas para el Covid-19 que no se pueden aplicar masivamente. La experiencia, sin embargo, en este corto tiempo ha demostrado que el grupo Cali Covid Colombia ha tenido buenos resultados diagnosticando en medio de pruebas demoradas y dando tratamientos al alcance de todo el mundo. Como ellos dicen no han tenido aún el primer fallecido. Igualmente, según las cifras del gobierno, Colombia alcanzó el 90% de personas recuperadas, algo para enorgullecerse en medio de tantas tristezas.



Otra idea novedosa ha sido permitir que los alcaldes puedan utilizar los bienes con extinción de dominio, como el Club San Fernando, fincas en zonas rurales que harían excelentes eco-aldeas, para la vivienda de interés social. Tan pronto el gobierno hizo publicó el decreto, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina que dicho sea de paso ha alcanzado un índice de aceptación del 60%, fue el primero en ofrecerse para que en esta ciudad se hiciera el proyecto piloto.



Será que el Alcalde tiene en mente, ante las masivas invasiones que se han dado en estos meses en varias áreas rurales como Pance o el Saladito, crear ciudadelas ecológicas de interés social donde les pueda ofrecer casas gratis, con zonas para proyectos productivos, cultivos de pancoger, así como zonas recreativas utilizando el sistema de propiedad horizontal, algo parecido a la Eco-Aldea Nashira que ya lleva 18 años funcionando exitosamente. Seguramente se tendrá que obviar el liderazgo de las mujeres como en Nashira, pues en este país machista esto ha sido el mayor obstáculo para replicar el modelo.



El mundo virtual es quizá el mayor invento. Las compras por internet, las reuniones por Zoom con personas que hacía años no veíamos y a lo mejor nunca las volveríamos a ver pero que se han vuelto a acercar por los medios virtuales. Los conciertos hermosos no presenciales, la educación a distancia, todo esto nos ha cambiado al mundo. Hasta los organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio enfrentan nuevos retos cuando las fronteras se han abierto y no son fáciles de controlar. Todo se consigue por Amazon y llega a la casa sin pensar en aduanas o restricciones. Facebook, Alibaba, Twitter Tic-Toc son hoy los que manejan detrás de lo electrónico, la forma como votamos, como comemos, como nos comportamos.



El mundo no será el mismo, la crisis lo ha cambiado todo y en el lado positivo qué suerte haber podido vivir este mundo distinto y ojalá que el despertar sea un nuevo amanecer.



