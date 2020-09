Claudia llora

Septiembre 24, 2020 - 11:45 p. m. 2020-09-24 Por: Angela Cuevas de Dolmetsch

Con dolor de madre Claudia López llora. Llora por los jóvenes que murieron en las manifestaciones de septiembre, acaso a manos de la Policía o de personajes siniestros encapuchados de derecha o de izquierda. Llora por Javier Ordóñez el abogado que fue asesinado por la Policía. Llora por la ciudad que ha cuidado con amor y comprensión en estos meses de pandemia, para que los muertos no fueran como los de Nueva York, para que las unidades de cuidados intensivos no se desbordaran y para que poco a poco y con cuidado se volviera a reactivar la ciudad.



La hemos visto desafiando el contagio acompañando a Bogotá. Al principio cuando empezó la cuarentena les consiguió abrigo a los sin vivienda, a algunas comunidades indígenas y a inmigrantes venezolanos.

Todos los días con mapa en mano mostraba dónde estaban los focos y cómo los estaba manejando. Por qué algunos sectores debían cerrar y otros abrir. Dónde debían llegar las ayudas humanitarias para que la ciudad no se muriera de hambre.



Fue la que empezó la cuarentena, que le causó su primer enfrentamiento con el presidente Duque, pero que al mismo tiempo fue seguida por los otros municipios y finalmente por el país entero.



Quiso pedir perdón a los padres de los jóvenes tan innecesariamente asesinados, en un país donde hay más gente víctima de las masacres que los que mueren en la pandemia. Era un acto de amor salido del corazón y no un acto político como lo quiso tildar el Presidente. Tuvo razón en dejar la silla vacía para Iván Duque que por razones que aún no entendemos no se dignó aparecer en el acto de perdón y reconciliación. Que error tan garrafal.



No ha sido fácil manejar a Bogotá en esta Pandemia, donde la disciplina se ha tenido que aprender, con pulso firme pero también con instinto materno. Claudia pide a gritos un cambio en la Policía y un castigo ejemplarizante para los que no tuvieron ningún escrúpulo en apretar el gatillo contra personas indefensas en esa funesta noche del 10 de septiembre.



Claudia López la hija de la maestra de la escuela pública La Granja, de Engativá, cuya primera casa propia fue en Ciudad Bolívar tiene el apoyo de las mujeres como la primera alcaldesa de Bogotá, el segundo cargo más importante del país. Claudia no se doblega, ni permite que el machismo le imponga su actuar. Critica al gobierno porque va a invertir sumas millonarias en salvar una empresa aérea extranjera como es Avianca y, sin embargo, aunque el gobierno lo ha anunciado los fondos para ayudar a los médicos que a diario arriesgan sus vidas no llegan y aunque en el Congreso pasó la ley de pago a los residentes médicos, Claudia duda que ese dinero se cristalice como tampoco lo han hecho las ayudas a la pequeña y mediana empresa que como todos sabemos están quebradas. ¿Qué va a hacer el gobierno con las millonarias sumas que ha recaudado como resultado de la normalización tributaria? Esa pregunta también se la hace Claudia.



