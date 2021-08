Cali florece

Agosto 12, 2021 - 11:45 p. m.

2021-08-12

Por:

Angela Cuevas de Dolmetsch

Llego a Cali, me sorprende lo verde, la cantidad de guayacanes y gualandayes florecidos, veo gente caminando con tapabocas organizadamente. Hay mucho tráfico y alguien me señala una estación del MÍO y me dicen que ya no funciona pues fue vandalizada. Me duelen los comentarios más que la realidad. Veo a mi ciudad florecida, seguimos por la carretera al mar y veo los buqués de novia, los resucitados y los laureles en floración a los dos lados de la carretera formando un interminable camino colorido de blancos, rojos, rosados, amarillos, así lo quería el visionario Hernando Betancourt, quién dijo un día que iba a poblar la Carretera al Mar de árboles y arbustos.



Ya llegando a la casa hay un barranquero, qué hermoso pájaro, verde y agua marina, oigo los loros en bandada y los veo en la lejanía, allí viene un tucán y encima del tronco de un árbol hay un ave rapaz. En otro lado vienen los colibrís a tomar agua, hoy son negros blancos y verdes. Las guacharacas hacen un ruido infernal, y recuerdo en un viaje reciente de mi hijo a Colombia, maravillado por esos pájaros tan grandes y tan ruidosos. En su tiempo los cazaban con cauchera, antes que los pajareros decidieran que el Valle del Cauca es un paraíso para el avistamiento de aves y los Calonge hicieran en el kilómetro 26 un hotel idílico de talla internacional con jardines, huertas orgánicas y muchos pájaros, algunos únicos en esta región del mundo.



Busco desesperadamente las buenas noticias, las que atraigan a los caleños que se fueron espantados por el paro, aquellos que siempre piensan que en otro lado la hierba es más verde. En las redes sociales algunos siguen atacando al Alcalde, elegido por segunda vez popularmente. Otros presentan proyectos amigables, ‘Acuerdo por Cali’, con empresarios, académicos y todos los interesados en acabar el odio. Se escucha a los de primera línea que piden soluciones concretas, dan la cara, pero no el nombre y en esta forma se busca un camino de acercamiento y reconciliación.



Encuentro la buena noticia. Cali es la ciudad capital colombiana con la tasa de mortalidad más baja. Por cada millón de habitantes, desde marzo del 2020 se han reportado 2467 muertos a raíz del covid. En este momento la mortalidad oscila entre 15 y 18 muertes diarias, las UCI reportan el 80% de los cuales 43% son por covid. Pobres y ricos se han vacunado sin discriminación ni connotación política, no como en USA donde en la Florida trumpista solo la mitad de la población se han hecho inocular; las UCI tienen 88% de ocupación y el Delta tiene a 1600 niños hospitalizados.



Dicen los funcionarios caleños que en diciembre es posible que haya inmunidad de rebaño con la ayuda de Dios y la disciplina de los caleños. Según los nuevos decretos se pueden hacer eventos presenciales con estrictas medidas de bioseguridad, uno de ellos fue el concierto de la Orquesta Filarmónica de Cali bajo la dirección de Francesco Belli. Vamos bien Cali.



Sigue en Twitter @Atadol