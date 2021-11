Pilas centro, defínase

Noviembre 09, 2021 - 11:40 p. m.

2021-11-09

Por:

Álvaro Guzmán Barney

En mi perspectiva, conviene que en las próximas elecciones presidenciales no salga elegido ninguno de los candidatos de las posiciones extremas, de la derecha o de la izquierda. La nación requiere que se pongan en práctica políticas de cambio profundo que son urgentes, con tranquilidad y sin sobresaltos, de manera reflexiva y planificada. El odio y la polarización no contribuyen a la modernización del país.



Es deseable que salga adelante un candidato de ‘centro’, que identifique los problemas claves de la sociedad colombiana y proponga soluciones que profundicen la paz, la convivencia y el bienestar colectivo. Se requiere tener en cuenta lo que se ha avanzado en el presente siglo en diferentes frentes, desde la Ley de Justicia y Paz y la Ley de Víctimas, pero especialmente con los Acuerdos de Paz y la JEP, como lo ha destacado el Fiscal de la Corte Penal Internacional y que el gobierno de Iván Duque se ha comprometido a respaldar y profundizar.



La encuesta electoral de Datexco de finales de octubre proporciona información interesante para tener en cuenta. El 74% de los encuestados dijo tener la intención de votar en las próximas elecciones presidenciales, porcentaje relativamente alto. Al formular una pregunta cerrada sobre la intención de voto por un candidato sobre una lista de candidatos, 26% dice que lo hará por Petro; 10% por Fajardo; 6% por Alejandro Gaviria y 5% por Juan Manuel Galán, entre otros.



Al considerar las respuestas sobre votación, teniendo en cuenta parejas como sucede en la segunda vuelta, la información se torna muy llamativa. Petro pierde con el 30% de los votos, contra Fajardo que tiene 34% de la votación. También pierde contra Galán (33% de los votos contra 31%), pero Petro gana si su contendor es María Fernanda Cabal, Federico Gutiérrez o Alejandro Gaviria. El mensaje es muy claro: si el centro quiere ganar en la segunda vuelta, debe presentarse unido en la primera, a como dé lugar, para poder pasar y ganar en la segunda.



Por el momento, los candidatos del Centro son varios (puede haber mujeres también) y buscan promoverse el uno frente al otro en una competencia que no puede durar mucho tiempo y debe terminar mucho antes de la primera votación, con tiempo suficiente para promover al candidato(a). Desde el punto de vista programático, ya hay varios acuerdos sobre lo fundamental que muestran una línea que es todo menos tibia: radicalmente civilista y democrática. Por lo tanto, el punto clave por resolver ahora es acordar un mecanismo que permita llegar a un solo candidato.



Con la información disponible hoy, por lo menos esto implica a Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria y Juan Manuel Galán. Un candidato muy respetable que es Humberto de la Calle parece más interesado en promover una candidatura única del Centro que en ser el mismo candidato. Se le puede proponer que asuma esta tarea, conociendo su buen tacto y el convencimiento que tiene que en el Centro político está la esperanza y la ruta para la modernización de Colombia.



Dos de estos candidatos deben tener la grandeza de aceptar el liderazgo del tercero. Si el grupo es mayor, entonces de los que conformen el grupo sobre quien pueda asumir el liderazgo. La ciudadanía no les va a perdonar que por diferencias secundarias y/o personales, lleguen divididos a la primera vuelta. En este caso, mi hipótesis es que el vencedor no será Petro, sino el candidato(a) de la derecha. Otros cuatro años del mismo autoritarismo ineficiente, no los resiste la juventud. Hay que hacer un llamado a las fuerzas y candidatos de Centro para que se definan y escojan un(a) solo(a) líder.