Avanzar con democracia

Mayo 24, 2022 - 11:40 p. m.

2022-05-24

Por:

Álvaro Guzmán Barney

El sábado pasado El País publicó una propuesta con ‘Diez Acuerdos por Colombia’, firmada fundamentalmente por empresarios. Entre otros temas, hay un respaldo al Estado de Derecho y al sistema democrático pluralista. Un rechazo a todas las formas de violencia y a su apología en la lucha política. Un llamado a la solidaridad con los sectores pobres, a la educación, al desarrollo del campo y al acceso a la tierra para la población rural, a un desarrollo económico sostenible, acompañado de empleo y de remuneraciones justas.



Se pide una recta y cumplida justicia, así como desarrollar acciones contra la corrupción y diseñar una estrategia que permita confrontar el narcotráfico y la violencia que conlleva. Dos semanas antes, se hizo pública, aunque con menos despliegue, una carta firmada por académicos y encabezada por el exministro y profesor José Antonio Ocampo. Es un llamado a que se respeten unos acuerdos fundamentales para preservar el sistema democrático, cualquiera que sea el ganador en las elecciones.



Entre éstos: aceptar los resultados electorales y reconocer al presidente electo como el mandatario de todos los colombianos. No prorrogar el mandato más allá de cuatro años. Respetar el carácter profesional de las Fuerzas Armadas. Garantizar la autonomía de los organismos de control del Estado. Respaldar el Estado Social de Derecho. Continuar con el logro de la Paz y el respeto de los Derechos Humanos. Desarrollar una política exterior fundada en la universalidad de las relaciones internacionales y planificar la transición socioecológica del país.



Ambos pronunciamientos son pertinentes y complementarios. Indican que sectores muy representativos de la sociedad colombiana, independientemente de posiciones políticas individuales, consideran que se requieren cambios para continuar la senda de la modernización colombiana, con miras a construir una sociedad con mayor bienestar, más justa y equitativa, respaldada por un Estado de Derecho y un sistema democrático que le permita la convivencia pacífica.



Firmé la carta de los académicos. También he seguido, de cerca y de manera desprevenida, el debate para las elecciones de marzo y ahora para la primera vuelta a la Presidencia. Reitero que encuentro en Sergio Fajardo el candidato que tiene el mejor programa para Colombia en las actuales circunstancias. Se requiere cambiar en diferentes frentes y hacerlo con propuestas factibles que se implementen con planificación y tranquilidad, apoyado en estrategias educativas y sin animadversión por los demás.



Petro tiene una personalidad impredecible y aventurera. Es difícil entender por qué sus propuestas son de izquierda progresista. Fico tiene un programa muy débil, más allá de su repetida proclama “por la gente”.

Está mal acompañado, especialmente por las maquinarias clientelistas que buscan el continuismo, especialmente las que han apoyado al presidente Duque. Una sorpresa muy colombiana, Hernández, critica con sentido popular lo que se le puede achacar a él mismo, como es el caso de la corrupción.



Es definitivo que la Registraduría haga bien su tarea y que los candidatos se acojan a los resultados. Con ocasión del referendo sobre el Acuerdo de Paz, de 13 millones de votos, el No ganó por 60.000. Esto se supo a las 7 de la noche del día de las elecciones y el Presidente de la República, promotor del referendo, aceptó el resultado de la votación. Ante el mundo, hoy es muy importante que Colombia muestre que avanza democráticamente y consolida su precaria modernización, sin violencia y en convivencia.