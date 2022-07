Misión economía

Julio 19, 2022 - 11:50 p. m.

2022-07-19

Por:

Alfredo Carvajal Sinisterra

En una entrevista de Cambio que realizó Daniel Coronell al electo presidente de Colombia, Gustavo Petro mencionó el nombre de Mariana Mazzucato en varias oportunidades y dijo que le gustaría tenerla como consultora de su gobierno.



Ha sido costumbre de mi parte conocer, hasta donde sea posible, lo que piensan y motiva a las personas de ideologías contrarias, no solamente por curiosidad, sino también para avizorar qué podemos esperar de sus posibles decisiones.



Así que me di a la tarea de averiguar quién era la Dra. Mazzucato. Una economista muy destacada que no conocía, nacida en Italia, educada en EE.UU., graduada de universidades prestigiosas, a quien le han otorgado varías distinciones por sus aportes. Vive actualmente en Londres. Ha escrito varios libros sobre sus teorías económicas, políticas y sociales conducentes a lograr un mayor desarrollo con mayor equidad.



El título de esta columna es el de uno de sus libros que leí para conocer más a fondo sus teorías. No todo lo comparto, pero tiene planteamientos importantes de sentido común, como el que mencionó Petro recientemente cuando dijo que había que crecer y producir para poder compartir. Lo contrario es lo que está ocurriendo en Cuba y Venezuela, donde actualmente se comparte la pobreza, y para contener la protesta social que esta circunstancia genera, se utiliza la fuerza que ejercen sus dictaduras.



Para sustentar su teoría describe el origen y el éxito de Apolo 11, el proyecto que inspiró John F. Kennedy para lograr la conquista de la luna por los dos primeros seres humanos. Destaca que fue una misión compartida por la inmensa mayoría de opinión pública, realizado mediante un esfuerzo conjunto del sector público y el privado, que se unieron aportando cada uno lo mejor de sí mismos, produciendo una fructífera simbiosis.



Se trató de un proyecto tecnológico de la más alta complejidad, una proeza que sorprendió al mundo. Nadie se imaginó que esto se podría lograr en tan poco tiempo.



La Dra. Mariana propone acelerar el desarrollo socioeconómico de los países mediante misiones colaborativas, propuestas con fines concertados, cuyos desarrollos pueden trascender sus propios gobiernos. Requieren para su éxito la aceptación de una inmensa mayoría. Dichas misiones superarían en el grado dificultad de su elección a la de Apolo 11, puesto que existen obstáculos de índole más política que tecnológica. Además, nuestro sector público carece usualmente de profesionalismo y eficacia, no es una Nasa.



Quizás el aporte más importante de sus teorías es hacernos reflexionar que vivimos en unas sociedades que nos obligan a tolerar las ideologías contrarias, querámoslo o no. Debemos por lo tanto buscar la armonía, mediante propósitos que nos unan, de tal manera que todas las personas se beneficien, respetando los destinos de largo plazo de nuestro planeta.



En el mundo actual subsisten dos ideologías que se repelen, el socialismo extremo, comunista, y el capitalismo hirsuto que pretende que el gobierno no interfiera. Son como dos ejércitos que se enfrentan en un conflicto permanente. La Dra. Mazzucato nos hace ver que no son dos ejércitos, sino dos corrientes complementarias que pueden unirse en la búsqueda del bienestar colectivo. Trabajando conjuntamente sector público y sector privado se puede lograr el tan anhelado bien común.