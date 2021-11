Proyección

Noviembre 07, 2021 - 11:55 p. m.

2021-11-07

Por:

Alfonso Otoya Mejía

Definitivamente Cali no puede seguir viendo pasar el tiempo y como cada administración de turno no es capaz de emprender los verdaderos proyectos de desarrollo de ciudad en los cuales nos deberíamos embarcar. Aquellos proyectos que la ciudad necesita y no aquellos que los alcaldes quieren inaugurar en sus 4 años de gobierno. Proyectos grandes de ciudad.



Cada vez que inicia una administración, esta se encuentra con la dificultad de no contar con estudios, en ninguna fase, de proyectos importantes. Por esto celebro y deseo que se materialicen las declaraciones que ha dado en los últimos días Jorge Iván Ospina, frente a la intención de adelantar los estudios necesarios para los diseños de una vía que comunique a Cali con Dagua sin la necesidad de pasar por Terrón Colorado.



En esta ocasión espero que los recursos empeñados en esta tarea se ajusten a las necesidades presentes y futuras de nuestra ciudad.

Adicionalmente espero que contemplen la realidad presupuestal del municipio y se ajusten a alternativas de construcción que estén acorde con la realidad de tráfico que pudiera financiar la obra mediante el cobro de peajes.



Quiero soñar con esa posible realidad y no dejarme nublar por los diseños que hace doce años contrató el alcalde Ospina para justificar y cobrar esta obra como una de las 21 megaobras de ese entonces. Cali se merece y necesita una obra de infraestructura que le permita conectar su territorio montañoso con su centro poblado y de esta forma llevar desarrollo y oportunidades a los caleños que viven en los corregimientos del occidente.



Pero nuestra ciudad también necesita otras obras que por su costo y tiempo de construcción sobrepasan la coyuntura política del periodo del alcalde. Por esto se requiere el compromiso de los gobernantes locales de invertir recursos en diseños que traerán bienestar en el mediano y largo plazo como esta nueva vía al mar. Este proyecto entra a sumarse a otro proyecto de gran importancia como el tren de cercanías que juntos podrían transformar verdaderamente a Cali.



Sumados a estos dos grandes proyectos de conectividad, quedan otros problemas y tareas que se deben empezar a abordar de manera constante, ojalá por el alcalde actual y si no por el próximo. Los dejo sobre la mesa para que no queden en el olvido. Estos son el anillo vial circunvalar, la ampliación de la capacidad de potabilización de agua con fuentes alternativas y la solución vial para el cruce entre la carrera 100 y la Avenida Pasoancho. Como mejoraría nuestra calidad de vida una vía rápida semi circular que rodeara la ciudad en su periferia y permitiría ir de sur a norte en unos 15 minutos.



Son este tipo de soluciones las que nos permitirán en un futuro tener una ciudad más agradable para vivir. Son grandes apuestas de infraestructura que superan la inmediatez de la problemática coyuntural. Sí, es verdad, Cali tiene muchos problemas dramáticos que requieren solución inmediata, los recursos son limitados, pero no podemos seguir tapando los huecos sin pensar en lo que vamos a necesitar en 10 años cuando la infraestructura que construimos hace 50 no nos dé más abasto.



Ojalá el anuncio de Ospina se materialice y pronto se presente al concejo los diseños preliminares para empezar a congelar los predios que se van a ver afectados por la nueva vía y de esta forma no generar sobrecostos. El buen líder debe poder resolver problemas del corto plazo mientras piensa en soluciones de largo plazo con proyección.

​