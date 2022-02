Personas más que partidos

Febrero 27, 2022 - 11:55 p. m.

2022-02-27

Por:

Alfonso Otoya Mejía

Estamos ad portas de las elecciones de congreso el próximo 13 de marzo, con la amenaza que puede llegar a la Casa de Nariño una persona que desconoce la existencia de la democracia en nuestro país. Esto convierte el Congreso, hoy más que nunca, en una herramienta esencial para lograr contener ese espíritu destructor.



No se trata de escoger desde ya un partido político que haga oposición acérrima al gobierno en caso de ser necesario, sino de poder escoger personas que den garantía de seriedad, defensa de las instituciones, capacidad de trabajo y honradez. Ante el millar de candidatos que hoy hay para el Senado y la Cámara, pensaría uno que la tarea es fácil. Realmente no lo es.



En medio de la oscuridad brillan algunas estrellas solitarias que nos invitan a creer que nuestra democracia es sostenible. Una de estas figuras, es un vallecaucano juicioso, trabajador y coherente que busca su reelección en la Cámara de Representantes. Juan Fernando Reyes Kuri, ha sido reconocido por haber logrado aprobar 4 importantes leyes que fácilmente muestran su línea ideológica.



Sin embargo, para Reyes Kuri no todo ha sido un camino de rosas con sus electores. Hoy, su posición dura y critica en la moción de censura al Ministro de Defensa después del paro le está pasando una factura, desde mi perspectiva injusta, con sus electores uribistas. Este era su único mecanismo real para manifestar su inconformidad con el Gobierno Nacional por el abandono que vivimos los caleños durante los días del paro.



Sus acciones no se han limitado a su actuar en el Congreso a nivel nacional. Cali siempre ha estado dentro de sus prioridades y preocupaciones. Hace dos años apoyó y saco adelante la candidatura de la concejal Diana Carolina Rojas, quien con sus posiciones claras y frenteras se ha convertido en el ojo vigilante que los caleños tenemos en la administración Ospina.



Apoyo, que al igual que Diana Carolina, se desmarquen de las actuaciones controversiales de su partido y asuman posiciones fuertes. Por esta razón celebro ver a esta dupla haciendo campaña al lado de Alejandro Gaviria, quien creo firmemente que es el único que le puede ganar a Petro.



El cambio en nuestro país es inevitable, depende de nosotros si votamos por el cambio que propone Petro o por aquel que propone Alejandro Gaviria desde la Coalición Centro Esperanza. No quiero entrar a calificar la idoneidad de otros candidatos, lo que no podemos, es ser ingenuos y pensar que alguien que represente algo de continuidad tiene la posibilidad de ganar en un país como lo está Colombia hoy.



Aunque las listas al Senado son más visibles, cuando buscamos candidatos vallecaucanos idóneos el número se restringe. Gabriel Velasco es uno de ellos que con trabajo y carácter podrá defender, como lo ha hecho en el pasado, los postulados democráticos. Asumió un riesgo político importante durante el paro, al igual que Reyes Kuri, al renunciar a la vocería de su partido pues sentía que el Gobierno Nacional nos estaba dejando solos. Gabriel también ha defendido nuestra ciudad de manera activa frente al ataque continuo de la administración Ospina.



En estas elecciones la tranquilidad nos las darán las personas más que los partidos y estos dos vallecaucanos me dan confianza a mí. Ya mucho hemos hablado de los candidatos que son títeres de maquinarias electorales que tienen a nuestra ciudad sumida en un mar de corrupción. Votemos bien y a conciencia por vallecaucanos que sean capaces de defender la democracia.