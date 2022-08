Evolución necesaria

Agosto 14, 2022 - 11:55 p. m.

2022-08-14

Por:

Alfonso Otoya Mejía

La larga campaña presidencial de Petro que inicio en el mismo momento que perdió con Duque hace ya cuatro años, se basó en un discurso polarizador que además generó grandes promesas a muchos sectores. Hoy ese candidato se ve enfrentado a la realidad de ser presidente. Una de las primeras transformaciones que debió vivir Petro fue la modificación del discurso. Hasta ahora esa moderación de sus palabras está siendo adecuada.



Basta comparar el discurso de victoria del 19 de junio con su reciente discurso de posesión el pasado 7 de agosto. En el primero cobró su victoria, evidenció sus diferencias con los gobiernos anteriores y marcó su radicalismo en temas como los hidrocarburos. En cambio, en su discurso de posesión se mostró más centrado, reconociendo no solo sus aciertos sino llegando a reconocer equivocaciones del pasado. Habló de la construcción sobre lo existente y de lograr unir a Colombia en un proceso transformador.



Sin embargo, este cambio, que considero adecuado, no solo le corresponde al jefe de Estado. Debe ser de todos y por supuesto incluye su círculo cercano y colaboradores de alto nivel. Ellos son los primeros llamados a moderar y evolucionar su discurso. Deben afrontar la realidad de gobernar, entender que reciben un país donde solo la mitad piensa como ellos y que, para ser exitosos en su mandato, deben gobernar para todos y por el bien de todos. Declaraciones como las dadas por la nombrada, aún no posesionada, Ministra de Minas respecto a su postura frente a la exploración de gas, solo evidencia la necesidad que tienen algunos funcionarios de hacer esa transición.



Pero no son solo los altos funcionarios del gobierno los que deben evolucionar. A nosotros como ciudadanos también nos corresponde. Tenemos que superar la campaña, pasar la página y entender que lo mejor que nos puede suceder es que a Petro le vaya bien. Esto no implica no hacer oposición, sino dar un compás de espera y hacer oposición constructiva que permita la construcción de país basado en el entendimiento de todas las posiciones de nuestra compleja sociedad.



Hablando de problemas, uno de los temas que no puede quedar nublado por la coyuntura nacional es la corrupción y desgobierno que vive Cali. El gobierno municipal no contento con evadir respuesta a los ya innumerables escándalos de corrupción, aprovechando los entes de control totalmente inoperantes y captados por sus jefes políticos, tiene a nuestra ciudad en manos del hampa.



Los caleños perdimos la capacidad de asombro, pero no podemos seguir callados. Ahora el alcalde, al igual que lo hizo en el pasado, le amplía el objeto social a la Emru para salir a adjudicar el espacio público a particulares saltándose todas las normas establecidas para esto.

Además, pide facultades para crear una compañía que se dedique a la producción industrial de cannabis como si la labor de nuestros gobernantes fueran buscar negocios. Bueno ya todos sabemos que esa es la visión de política de Ospina, buscar negocio.



Asumamos nuestro reto, pasemos la página de la campaña y enfoquémonos en construir. Eso no implica cruzar los brazos ni aceptar las arbitrariedades o el atropello. Defendamos lo nuestro y evitemos que la coyuntura nacional bloquee nuestras realidades, se avecina ya una nueva campaña electoral, ésta de carácter local y la realidad es que a nuestra ciudad la saquearon. En Cali tenemos que evolucionar.