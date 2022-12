Diciembre 04, 2022 - 11:55 p. m.

2022-12-04

Por:

Alfonso Otoya Mejía

Se ha desatado una gran polémica en la ciudad por la construcción de un parque en la ladera de Cristo Rey. Nuevamente se ha evidenciado la falta de planeación y la equivocada priorización en el uso de los recursos públicos de Ospina. Este proyecto también demuestra el doble rasero de la Administración Municipal y de algunos grupos de presión.



Al inicio del gobierno Ospina se comenzó el proceso de construcción de la prolongación de la Avenida Pasoancho. Esa obra de 300 metros que aporta de manera significativa al desembotellamiento del tráfico en el sur de nuestra ciudad, fue obstaculizada por la actuación de varios grupos de presión. Había distintos intereses, pero se destacaba y centraba la vocería del concejal Terry Hurtado. En esa ocasión fue más importante la presencia de unos arbustos, que las innumerables horas que muchos de nuestros caleños tienen que vivir en medio del trancón.

Estoy seguro que la contaminación que hubiera evitado la construcción de esos metros de pavimento, habrían generado un mayor impacto ambiental que los arbustos defendidos por Ospina y su concejal verde.

Hoy la misma administración que echó para atrás un proyecto con más de 20 años de socialización, que contaba con permisos de intervención y mitigación de impacto tanto del Dagma como de la CVC, plantea y ejecuta la construcción de un mega parque que no aparece en su plan de desarrollo. Un proyecto que no ha sido socializado, ni priorizado por la comunidad y que de la noche a la mañana resulta fundamental. Ya no importa ni pasa nada con el parque del antiguo club San Fernando o el que se ubicaría en la rivera de Pance.



Resulta de peculiar interés que para la finalización de este proyecto se tenga que intervenir un bosque y talar una serie de árboles nativos para la construcción de centenares de metros cuadrados de concreto. Ante estos hechos la comunidad ha protestado, pero aquellos que antes defendieron los arbustos de Ciudad Jardín hoy ni aparecen para defender los árboles de Cristo Rey. Esta conducta, aunque ilógica responde al doble rasero con el que actúa la administración Ospina y sus aliados. Es claro que el silencio del concejal Terry se debe a que esta administración le ha dado todo lo que ha pedido y le ha alimentado todos sus caprichos a lo largo de estos tres años. Hoy esos mismos que obstaculizaron la construcción de 300 metros de pavimento que generaría mejor calidad de vida para miles de caleños callan de manera cómplice.



Creo firmemente que con buena planeación y utilizando medios de construcción de calidad y sostenibles, se puede garantizar un equilibrio entre desarrollo y conservación. Estoy seguro que intervenciones como la prolongación de la Pasoancho generarán un mayor impacto positivo al medio ambiente que el impacto negativo que genera su construcción.



Igualmente creo que se pueden hacer intervenciones en bosques que permitan el disfrute de estos por parte de los ciudadanos. Lo que no comparto es el doble rasero de los grupos de presión y de la administración Ospina que ocultan sus verdaderos intereses con discursos ambientalistas difusos y populistas. Los caleños nunca están encabezando sus prioridades.



***



PS. El doble rasero también lo usa Ospina en su discurso de desunión. Ahora resulta que el carril exclusivo del MÍO no está diseñado para el uso de los miles de caleños que se movilizan en el sistema de transporte público de la ciudad, sino que se debe usar por unos pocos ricos que pueden pagar su uso VIP, como el mismo lo denomina.