No mas vueltas

Febrero 14, 2021 Por: Alejandro Éder

Otro golpe duro de la pandemia del covid por lo visto es y será en lo social y económico. En Cali hemos perdido decenas de miles de empleos y centenares de empresas han cerrado. En el país, expertos estiman que podremos perder hasta 15 años en la lucha contra la pobreza. Es decir, millones de colombianos que habían superado la pobreza se encuentran de vuelta donde arrancaron. Un golpe devastador para estas personas, también para Cali y la nación.



La forma más expedita para recuperarnos de esto es apuntarle a la internacionalización de la economía. Antes de la pandemia, una Mipyme que exportaba tenía ingresos 25% por encima de las que no lo hacían. Desafortunadamente, la cultura exportadora no existe en Colombia ni el Valle del Cauca. En estudio realizado por Acopi a finales del año pasado, el 60% de las empresas dijo que no les interesaba o no sabían como exportar, y que el mercado interno era suficiente.



Hoy con la economía golpeada y ante una crisis del consumo interno, debemos apostarle intensamente a la globalización para recuperar y multiplicar miles de empleos. Una estrategia integral debe tener tres focos principales: atracción de inversión extranjera directa, promoción de las exportaciones y promoción del turismo internacional.



Según Procolombia, a cierre de 2020 la inversión extranjera generó para el Valle del Cauca 68 oportunidades por casi US$900 millones y cuatro mil nuevos empleos. Para atraer más inversión nuestros gobernantes deben mejorar la calidad de nuestro destino. Hay que lograr que Cali esté en las primeras plazas de rankings como Doing Business del Banco Mundial. Para eso urge: recuperar la seguridad; mejorar la calidad de vida apostándole a la educación, la salud y el transporte público; fortalecer la institucionalidad acabando la corrupción y simplificando trámites; establecer incentivos tributarios, tanto para atraer nuevas empresas internacionales, como para evitar que se vayan las casi 200 que ya están instaladas aquí.



De cara a la reactivación de Cali se deben enfocar los esfuerzos en las exportaciones: en el corto plazo debe priorizarse el acompañamiento a sectores como la manufactura y el sector moda que generan un número importante de empleos. Los gobiernos de Cali y el Valle deberían acompañar la adecuación de empresas locales para que puedan llegar a nuevos mercados, desarrollando herramientas comerciales y apoyando su ingreso a la era digital y el e-commerce. Al mismo tiempo se deben incentivar alianzas para generar cadenas productivas para que los principales exportadores de la región se abastezcan casi exclusivamente de empresas locales.



El sector turismo es más crítico pues la pandemia lo mantendrá en niveles bajos por unos años, pero eso no significa que no debamos insistir en posicionarnos como destino en la mente del viajero internacional. Aprovechemos este tiempo para situarnos como destino de bienestar, naturaleza y salud, y consolidarnos como centro de turismo cultural y avistamiento de aves. Para eso es fundamental un aeropuerto competitivo. Cali, Valle y Palmira deben apurar los detalles para cerrar la nueva concesión de manera que se avance en un proyecto de envergadura, crucial para garantizar mejor conectividad y desarrollo para el Valle.



Estos son temas que nuestros gobernantes deben trabajar ya, para mejorar la calidad de vida de miles de ciudadanos. Y deben trabajarlos articuladamente Alcaldía, Gobernación y Gobierno Nacional con entidades como Procolombia, Cali Valle Bureau e Invest Pacific. El bienestar de los ciudadanos no da para más vueltas.



Sigue en Twitter @alejoeder