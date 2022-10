Octubre 09, 2022 - 11:35 p. m.

Alejandro Éder

Hace unos días durante la audiencia pública de la Procuraduría General de la Nación, me llamó la atención un grupo de mujeres que con pancartas denunciaban que un bosque de 33 mil metros cuadrados sería afectado por el proyecto parque integral de Cristo Rey. Esta obra aprobada en el Plan de Desarrollo en el año 2020 fue además mal socializada. Detrás de esa denuncia-protesta hay algo sustancial que debería movilizar a todos los caleños.



El bosque amenazado se encuentra detrás de la sede San Fernando de la Universidad del Valle. Es un área que se ha consolidado con flora y fauna en medio de la ciudad, como un delicado ecosistema. Este relicto boscoso está enmarcado en la etapa dos del proyecto extravagantemente costoso del parque integral y dará paso a unas rampas peatonales elevadas que conectarán a la Avenida Circunvalación de los Cerros con la sede de la Universidad; sin embargo, por la naturaleza de las rampas, será necesario remover tierra y retirar capa vegetal, además de talar 38 árboles. Solo esa etapa -la dos- costará 28 mil millones de pesos, y dejará sin posibilidades de expansión física a Univalle en la zona.



La Administración defiende que esta obra salva los 33 mil metros de bosque de ser urbanizados, pero no nos dejemos enredar: si el interés fuese ecológico, se podría haber declarado, vía acuerdo distrital, como un área protegida y hacer adecuaciones más amigables con el ecosistema y a un muchísimo menor costo. Aún se puede. En vez, proceden con esta obra faraónica y con costos desproporcionados.



Esta nueva contratación pretende generar una conexión peatonal desde el antiguo Club San Fernando para llegar hasta el monumento en la cima del cerro tutelar. Según la información fragmentada que con dificultad han recopilado los vecinos, este proyecto de cinco etapas podría costar más de 100 mil millones de pesos; uno de cada seis pesos del crédito de 650 mil millones que pidió la Alcaldía en 2020. Y póngale la firma que, como las megaobras de antaño, cargará además con sobrecostos y contratiempos.



Ahora bien, llama la atención que el organismo a cargo sea la Secretaría de Vivienda. Cali tiene un déficit 95.416 viviendas y para este año el presupuesto para nuevas unidades habitacionales es de solo $20.000 millones. Qué desenfoque el de la alcaldía. Con lo que vale esa obra, más lo que se gastó en la feria virtual y con el presupuesto de vivienda nueva, tendríamos plata para construir 1.400 viviendas de interés prioritario completamente nuevas. Juzguen ustedes las prioridades.



Cristo Rey y Las Tres Cruces requieren intervenciones integrales, pero no tiene ningún sentido hacerlo talando árboles, destinando tal cantidad de plata con tan poca transparencia y no teniendo en cuenta las necesidades reales de los ciudadanos. Hacer este proyecto suntuario a ese costo es un despropósito en una Cali donde el 60% de la malla vial está en regular o mal estado; donde tenemos menos plata para la seguridad que Medellín, pero el doble de homicidios; donde una tercera parte de la población no come tres veces al día y donde la alimentación escolar está envuelta en escándalos.



Además, la transparencia es la gran ausente de nuevo en esta obra. Veedores, vecinos y ciudadanía en general no logran acceder a los documentos, estudios, licencias y presupuestos detallados del proyecto de manera fácil ni oportuna. Tampoco los brinda la alcaldía, es su deber.

Tanto despropósito y turbiedad solo contribuye a la desconfianza ciudadana contra la actual administración, y profundiza la zozobra y el sentimiento de subdesarrollo en la ciudad. No más. Basta ya.



