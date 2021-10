Octubre 26, 2021 - 11:40 p. m.

2021-10-26

Por:

Alberto Valencia Gutiérrez

La Academia tiene un importante papel que cumplir para enfrentar la incertidumbre en la que vivimos, no sólo en Colombia sino en el mundo entero. Y para ello es importante que no se encierre en los muros de la universidad, sino que ‘salga al exterior’ a participar en la vida social y política con lo que sabe hacer: investigar, pensar los problemas, proponer soluciones, hacer pedagogía. Más allá de las posiciones partidistas y sesgadas, moneda corriente en nuestro medio, la Academia debe contribuir a darle altura y nivel al debate público. A nadie le puede prescribir qué debe hacer o en qué debe creer pero sí le puede ayudar a comprender el mundo en que se desenvuelve su vida.



Para lograr este objetivo de difundir en el ámbito público lo que se hace en el mundo universitario, las universidades impulsan programas de extensión, uno de los cuales es la edición de libros. En esta dirección el Programa Editorial de la Universidad del Valle ha presentado en la Feria del Libro más de 50 nuevos títulos en diversas áreas. Por razones de espacio solo voy a referirme a los que están directamente vinculados con el problema del conflicto, en los que he tenido alguna participación.



Hoy miércoles a las 7:00 de la noche realizaremos el lanzamiento del libro ‘Pensar la resistencia. Mayo del 2021’, un texto construido por doce profesores de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas en el momento mismo en que sucedían los acontecimientos. Proponemos una serie de hipótesis iniciales para descifrar los sucesos, que investigaciones posteriores seguramente enriquecerán y mejorarán. Por su novedad y sentido de la oportunidad este libro está hecho para permanecer.



El próximo sábado a las 2:30 p.m. lanzaremos el libro ‘La saga del narcotráfico en Cali’, de Gildardo Vanegas, nuestro primer Doctor en Sociología. El autor describe con todo detalle la manera como esta actividad ha ‘mutado’, a lo largo de las generaciones, desde el ‘legendario Grillo’ de los años 60, dueño de famosos griles, hasta los actuales ‘gatilleros’. Sobre el mismo tema el profesor Alejandro Ulloa presenta su libro ‘La salsa en tiempos de nieve’ en el que nos muestra ‘la mezcla de salsa, espectáculo y narcotráfico’, propia de esta ‘ciudad rumbera’. No existe un estudio académico, analítico, sobre el narcotráfico en Cali: solo libros testimoniales y panfletarios. Estos textos vienen a llenar el vacío.

A las 7:00 p.m. se presenta el libro ‘Las ruinas del paraíso. La novela de la violencia en el Valle del Cauca’ del profesor Óscar Osorio.



El domingo 31, a las 4:30 p.m. presentaremos tres nuevos libros sobre la ‘Violencia’ años 50. ‘Entrega de armas de las guerrillas del Llano. Sept.

Oct. 1953’, recoge una colección de fotos y documentos relacionados con la que fue la primera negociación política con grupos armados en Colombia, acompañada de un estudio introductorio y una cronología. ‘El bandolerismo en Colombia’, del profesor Luis Carlos Castillo, estudia la ‘época del bandolerismo’ (1958 - 1965), con énfasis en los tres principales bandidos liberales de la época: Sangrenegra, Desquite y Chispas. La violencia años 50 contada por sus víctimas. Los archivos de la comisión investigadora de Alberto Valencia, muestra la manera como se resolvió la ‘Violencia’ de los años 50 en tres aspectos: reparación de las víctimas, asignación de responsabilidades y sentido de lo sucedido. Los tres libros van acompañados de acervos documentales resultado de la explotación del archivo Germán Guzmán Campos, (el mismo que dio origen al libro ‘La violencia en Colombia’), que ahora se encuentra a disposición en la red.



El pasado domingo lanzamos el libro ‘Modernización y enfrentamientos armados en la Colombia del Siglo XX’ del profesor francés Daniel Pécaut. Y el pasado viernes ‘Pensar el país. Conflicto, democracia, cultura y paz’, un libro que recoge una selección de las columnas elaboradas por este servidor para este periódico durante los últimos 23 años. Están, pues, invitados a continuar la fiesta del libro en la carpa de Univalle.

