Santuario

Marzo 23, 2021 - 11:35 p. m. 2021-03-23 Por: Alberto Silva

Se escuchan rumores de que a la Plaza de Cayzedo de la capital vallecaucana, el señor Alcalde le hará el embellecimiento y acondicionamiento correspondiente su rango.



Como idea es maravillosa porque su actual presentación deja mucho que desear y antes de que los arquitectos, ingenieros y paisajistas intervengan, deben considerarla primero como lo que es: un Santuario de la República y como tal debe ser tratada.



Son enormes las razones para estimarlo así. En su costado oriental se levantaba la Casa Consistorial donde el Cabildo de la ciudad firmó el Acta del 3 de julio de 1810, que desencadenó el conflicto bélico de la Independencia de la Nueva Granada 17 días antes de la del 20 del mismo mes en Santafé. No se conoce otro enfrentamiento militar como el de las 1.080 unidades patriotas de las Ciudades Confederadas del Valle del Cauca, quienes junto con las 120 cundinamarquesas, enfrentaron a las realistas de la Provincia de Popayán. Esto debe conocerlo y aceptarlo la nación entera, pues no se puede negar este protagonismo propio de los vallecaucanos.



Porque allí mismo en la venerable plaza siete meses después, el 27 de febrero de 1811, alineó filas el primer cuerpo de tropas denominado, ‘Batallón Patriotas de Cali’, integrado por 468 caleños y cundinamarqueses, quienes junto con los otros 700 soldados vallecaucanos de la otra margen del río Cauca, -Buga, Cartago, Caloto, Anserma y Toro- que los esperaban en Quilichao para avanzar juntos hasta el Bajo Palacé y dar la primera batalla de la Independencia un mes después, el 28 de marzo de 1811. Se ratificó así el hecho de ser el primer ejército nacional formado en la Independencia y no el que alineó Bolívar en Boyacá ocho años después y que siempre han querido imponer desde Bogotá como fecha de nacimiento del Ejército Nacional.



En la Época del Terror durante la reconquista española, fue utilizada la plaza como el cadalso de 11 caleños quienes entregaron sus vidas en la horca y ante pelotones de fusilamiento. Ahí se siente todavía el calor de su sangre y se palpa la ingratitud de Colombia y la patria vallecaucana con ese lugar como si allí nada hubiese sucedido.



Desde la Plaza de Cayzedo, en aquel tiempo llamada Plaza de la Constitución, partió el General Antonio José de Sucre el 21 de marzo de 1821 al frente de varios batallones entre ellos el ‘Albión’ y el ‘Santander’, integrados con más de 1.500 vallecaucanos para atravesar la selva del Pacífico y embarcarse en Buenaventura rumbo a Guayaquil. Era la invasión vallecaucana al Ecuador en la Independencia, por los arenales de Guachi y Yaguachi, guardadas inmensas proporciones con el desembarco aliado en Normandía durante la II Guerra Mundial, ciento veinte años después.



Diez meses luego, en ese mismo marco de la plaza inició el Libertador Simón Bolívar su marcha hacia Pasto con otros 1.600 vallecaucanos más, quienes hicieron su elemental adiestramiento en armas blancas y polígono desde las tiendas de campaña levantadas en la plaza, hasta las piedras de la otra orilla del río a la vista de toda la población caleña.

Preparaba así Bolívar el regimiento con que iría a enfrentar la batalla de Bomboná en las faldas del volcán Galeras de Pasto el 7 de abril de 1822, la última de la Independencia, mientras Antonio José de Sucre hacía lo mismo en las del volcán Pichincha en Quito. Ambos llegaron allá por caminos diferentes; Sucre por mar, los manglares y selvas del Pacífico y Bolívar por las breñas y despeñaderos del macizo colombiano. Los dos cuerpos de tropa habían salido del mismo y venerado Santuario donde se gestaron: la Plaza de Caicedo de Cali. ¿Existe alguna duda sobre su rango?