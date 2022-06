Video: Orangután atacó a hombre que violó línea de seguridad en zoológico de Indonesia

Un visitante de un zoológico en Indonesia cruzó una línea de seguridad y se llevó un gran susto, luego de que un orangután lo agarrara fuertemente. Al parecer, el joven intentaba grabar un video para sus redes sociales. Sin embargo, la situación no resultó como esperaba.



En video quedó registrado el momento en que Hasan Arifin, un joven de 19 años que se encontraba en el zoológico Kasang Kulim, de Indonesia, se acerca más de lo permitido a la jaula del animal.



En el clip que se ha viralizado en redes sociales, Arifin se aproxima a la jaula y estira los brazos. Ante esto, la reacción del orangután fue rápida y a través de los barrotes sostiene al hombre de la camiseta con mucha fuerza.



Rápidamente, una de las personas que acompañaba al joven interviene para evitar un ataque. Aun así, la fuerza de ambos hombres para ser insuficiente y el mono lo toma de la pierna.



Aunque el video se corta en ese momento y no logra observarse el instante en el que Hasan se libera, el zoológico informó que la situación no pasó a mayores.



“Aclaración de @ipin_chill con el zoológico de Kasangkulim sobre el video que ha circulado ampliamente en las redes sociales, es muy desafortunado lo que sucedió. Nosotros, del zoológico de Kasangkulim, nos disculpamos y esperamos que esto no vuelva a suceder”, señaló el personal del zoológico en una publicación.



Hasan Arifin, por su parte, también se disculpó por cruzar la línea de seguridad e incumplir las normas.