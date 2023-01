Víctimas del holocausto advierten sobre el resurgimiento del antisemitismo en el mundo

Este 27 de enero el mundo conmemora la liberación del campo de concentración de Auschwitz. Cientos de víctimas del Holocausto nazi alzaron su voz y advirtieron sobre el peligro que representa el resurgimiento de grupos antisemitas en la actualidad.



Le puede interesar: Al menos siete muertos y varios heridos deja tiroteo en una sinagoga cerca de Jerusalen



La mayoría de supervivientes del Holocausto eran niños cuando el partido Nacionalsocialista llegó al poder en 1933 de la mano de Adolf Hitler y acabó con sus vidas durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy, a 77 años de la liberación de Auschwitz, los supervivientes advierten sobre la importancia de mantener viva la memoria al ver con preocupación la reaparición de facciones fundamentalistas nazis en todo el mundo.



“Tenemos que vivir confiando en que no volverá a suceder otra vez”, dijo Eva Fahidi en la conmemoración de este 2023, quien regresó a Auschwitz hace dos décadas, después de 59 años de silencio sobre el hambre, el hacinamiento y el dolor que presenció en el campo de concentración más grande que tuvo Alemania.



Fahidi tiene 93 años. En 1944 fue deportada con su familia. Su madre y su hermana fallecieron en una cámara de gas y su padre fue asesinado en el campo de exterminio. Ella se salvó de milagro al escapar de una marcha de la muerte.



Hoy, trabaja junto a estudiantes jóvenes voluntarios que se han trazado la misión de recopilar las memorias de los sobrevivientes enviándoles ‘cartas contra el olvido’ a los sobrevivientes del Holocausto.



Lea además: "Una burda provocación a Rusia", embajador ruso en EE.UU. por envío de tanques a Ucrania



La lucha contra el olvido ha llevado a las nuevas generaciones alemanas a buscar estrategias para mantener viva la memoria sobre el exterminio nazi. Algunos consideran que son más importantes las conversaciones con los testigos que el recorrido por el campo de concentración. Por eso los estudiantes hacen cartas, se graban las charlas, también toman fotos y acompañan a los ancianos a las escuelas para que narren sus testimonios. Se preparan para afrontar un futuro en el que los superviviente ya no estén.



Según varios expertos, ante la ausencia de gobernabilidad y frente a la percepción de que todo está mal en la sociedad, los grupos radicales han visto la oportunidad para fortalecer sus discursos. “Se considera que el mundo se encuentra en una mala situación, y que lo que evita que se convierta en un mejor lugar son los judíos”, explicó Gunter Jikeli, experto en antisemitismo europeo de la Universidad de Indiana, en diálogo con The New York Times.



Países como Alemania, por ejemplo, se encuentran debatiendo cómo abordar el fenómeno de la reaparición de grupos antisemitas. Sobre todo, a raíz de la masiva redada que implementaron las autoridades en diciembre del año pasado contra un movimiento de ultraderecha autodenominado “Ciudadanos del Reich”, que planeaba un ataque contra el Parlamento alemán.



Dichas organizaciones, también denominadas ‘Reichsburger’ o ‘autoadministradores’ en español, se unen en su rechazo a la República Federal y al régimen democrático, pues consideran que es solo una extensión al servicio de los aliados de la Segunda Guerra Mundial. Comparten el mismo pensamiento antisemita.



Lea aquí: Carta entregada por el papa Benedicto XVI a su biografo revela la razón central de su renuncia



Líderes como Dina Dayan, presidente del museo israelí Yad Vashem, el sitio más grande de conmemoración del Holocausto o David Nirenberg, decano de la Divinity School de la Universidad de Chicago, también han advertido sobre el peligro del resurgimiento de grupos fundamentalistas de extrema derecha.



En 2021, Alemania registró 2.738 casos de incidentes por antisemitismo en el país. Además, los casos que no son denunciados formalmente también son altos.



Finalmente, Dayan asegura que la muerte de los sobrevivientes del Holocausto será la hora feliz de los negacionistas y grupos de extrema derecha.