Venezuela anuncia que tomará medidas ante la caída del 17% de su moneda en los últimos días

Venezuela anunció este sábado que tomará medidas "en defensa" del mercado cambiario después de que la moneda local, el bolívar, se depreció 17% en la última semana.



"Frente al ataque del dólar criminal, ordené al equipo económico tomar medidas en defensa de la tasa oficial, por un comercio sano que respete los derechos del pueblo", indicó el presidente Nicolás Maduro en Twitter.



Lea además: ¿En aprietos? Las malas noticias siguen aumentando para Donald Trump



El equipo económico está "trazando" un "conjunto de acciones", señaló la vicepresidenta Delcy Rodríguez sin precisar detalles.



En la última semana la cotización oficial del dólar pasó de 11,69 a 14,12 bolívares, lo que se tradujo en una depreciación de 17,20% de la moneda local.



La moneda venezolana experimentó una "estabilidad" entre octubre de 2021 y agosto de este año, cuando comenzó a tener una depreciación gradual.



La estabilidad se había logrado por la millonaria inyección de dólares del Estado al mercado cambiario, según diversos analistas económicos que advertían que esta medida no era sostenible en el tiempo.



"Ese intento del Banco Central de fijar, de anclar la tasa de cambio, desde hace ya hace dos años, ha colapsado", explica a la AFP el economista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Leonardo Vera.



"Se ha buscado un tipo de cambio demasiado bajo, por debajo de lo que sería un tipo de cambio de equilibrio" en un país que tiene "inflación de 200% interanual, sin reservas internacionales, y con el motor de su economía -el petróleo- dañado", añade.



Al escenario se suma, señala Vera, el Impuesto a las Grandes Transacciones, una medida aplicada para incentivar el uso del bolívar ante la utilización del dólar.



Lea también: Presidenta de Perú, Dina Boluarte, nombró su gabinete ministerial luego de asumir el poder



"Eso de bolivarizar una economía en donde la gente no tiene confianza en los bolívares inmediatamente se iba a traducir en un ataque a la moneda", indicó.



El gobierno, por su parte, ve en la depreciación de la moneda un "ataque" que busca frenar el "el crecimiento" del país.



"Venezuela está cerrando 2022 con un crecimiento en su PIB de dos dígitos (...) no solamente el sector público, sino también el sector privado ha mostrado crecimiento", dijo Rodríguez el viernes en un encuentro con industriales sin ofrecer cifras.