Un muerto y 30 heridos dejó un fuerte accidente de tren en Países Bajos

Una persona murió y al menos 30 resultaron heridas, 19 de ellas gravemente, el martes en el descarrilamiento de un tren de pasajeros en el sur de Países Bajos, dijeron los servicios de emergencia.



El tren descarriló después de chocar contra maquinaria de construcción situada en las vías a la altura de la localidad de Voorschoten, en la línea entre La Haya y Ámsterdam, indicaron las fuentes.



"Una persona murió y al menos otras 30 fueron heridas. Once personas fueron acogidas en casas de vecinos, mientras que los heridos graves fueron trasladados al hospital", indicaron los servicios de emergencia de Hollands Midden.



El accidente ocurrió hacia las 03:30 hora loca (01H30 GMT) cuando el tren interurbano de dos pisos chocó contra material de construcción ubicado sobre las vías en Voorschoten, 8 kilómetros al norte de La Haya.



Imágenes del lugar y noticias de prensa muestran la parte delantera del tren descarrilado sobre el campo adyacente, y un segundo vagón inclinado sobre la vía.



Un tercer vagón estaba en buen estado, pero el cuarto se incendió, indicó la agencia neerlandesa ANP. Unas 60 personas estaban a bordo en el momento del accidente.



El servicio en esta frecuentada línea, que conecta Ámsterdam con Bruselas y París, quedó suspendido y no se reanudará al menos hasta la tarde, dijeron las autoridades ferroviarias.



Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar, incluido un helicóptero, para trasladar a los heridos más graves al hospital.



"Escuchamos un ruido muy fuerte y de repente las luces se apagaron", dijo un testigo no identificado a la televisión local Omroep West.



"No podíamos salir del tren inicialmente porque no había electricidad", dijo el hombre, que parecía conmocionado. "Finalmente pudimos después de lo que parecieron horas", agregó.



El peor accidente ferroviario en Países Bajos ocurrió en 1962 en la colisión entre dos trenes de pasajeros en Harmelen, cerca de la ciudad céntrica de Utrecht, que mató a 93 personas y provocó lesiones en otras 52.



Una persona murió y seis resultaron heridas cuando un tren chocó contra una grúa hidráulica en 2016 en el centro del país. Además, otra colisión cerca de Ámsterdam en 2012 dejó un muerto y 117 heridos.