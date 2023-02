Un joven de 22 años  muerto deja tiroteo cerca de Times Square en Nueva York, EE.UU.

Un joven fue asesinado a tiros la noche del jueves en Nueva York, cerca de Times Square, uno de los sitios turísticos emblemáticos de la ciudad donde desde el año pasado está prohibido andar armado, informaron autoridades.



Le puede interesar: Famlia de la víctima demanda a Alec Baldwin por tiroteo en rodaje de Rust



La policía dijo que respondió a una llamada de emergencia alrededor de las 17H30 (22H30 GMT) y encontró a la víctima con una herida de bala en el pecho cerca de la calle West 44 Street y la Octava Avenida, a pocos minutos a pie de Times Square.



El hombre de 22 años, que no fue identificado, murió más tarde en el hospital Mount Sinai West, dijo en un comunicado el Departamento de Policía de Nueva York, que señaló que investiga lo ocurrido.



El tiroteo, afuera de un restaurante de comida rápida cerca de los grandes carteles publicitarios electrónicos iluminados y las multitudes de turistas de Times Square, provocó pánico en los peatones, informaron los medios locales.



"Hubo una estampida de gente que intentaba huir", dijo un testigo, Will Colon, al New York Daily News. "Fueron un par de jóvenes quienes le dispararon", explicó. "Su cuerpo estaba tirado en la acera. Estaba boca arriba temblando". "No parecía que fuera a sobrevivir", agregó.



Lea además: Triste noticia: falleció joven colombiana tras sufrir grave accidente de tránsito en Florida, EE.UU.



Dos hombres armados huyeron a pie por la Octava Avenida, dijeron fuentes no identificadas al Daily News.



Desde septiembre, la legislatura del estado de Nueva York prohibió la posesión de armas de fuego en áreas sensibles, como bares, bibliotecas, escuelas, edificios gubernamentales, hospitales y lugares vulnerables y con mucho tráfico, incluida la siempre bulliciosa Times Square.



Las restricciones han enfrentado múltiples recursos judiciales por parte de los defensores del derecho a portar armas.



Lea también: A la cárcel, jugadores de rugby que golpearon hasta la muerte a joven en Argentina



El alcalde demócrata de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, un exoficial de policía, presentó el año pasado los carteles "Times Square: Zona libre de armas" para colocar en el concurrido centro de Manhattan y sus alrededores.



Tras un aumento en los homicidios con armas de fuego en la ciudad de Nueva York en 2020 y 2021, los asesinatos se redujeron en 2022 a 433 en esta urbe de 8,5 millones de habitantes y 50 millones de visitantes al año.