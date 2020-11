Álvaro José Carvajal Vidarte

Trump se niega a reconocer derrota: "No me harán cambiar de opinión, nosotros ganamos"

En la primera entrevista televisiva desde que perdió su candidatura a la reelección, el presidente estadounidense Donald Trump indicó el domingo que no reconocerá su derrota ante Joe Biden ni abandonará su teoría de conspiración sobre el fraude electoral masivo.



"No me harán cambiar de opinión. Mi opinión no cambiará en seis meses", dijo Trump a la entrevistadora de Fox News, Maria Bartiromo.



"Esta elección fue amañada. Esta elección fue un fraude total", afirmó, de nuevo sin ofrecer prueba alguna al respecto. "Ganamos la elección fácilmente", subrayó.



La entrevista de 45 minutos, la primera que Trump ofrece en la televisión desde las elecciones del 3 de noviembre, fue en su mayor parte un monólogo de afirmaciones sin pruebas sobre el fraude electoral. Bartiromo, de su lado, prácticamente no cuestionó estas declaraciones.



A pesar del ataque sin precedentes de Trump contra la validez del sistema electoral estadounidense, su equipo legal aún no ha aportado ninguna prueba que se sostenga en los tribunales.

Puede leer: Estados Unidos sanciona empresas chinas y rusas por apoyar plan nuclear de Irán



Caso tras caso ha sido rechazado por jueces de todo el país. El último rechazo vino de la Corte Suprema de Pensilvania, que el sábado desestimó una demanda presentada por partidarios de Trump que buscaban impugnar la victoria de Biden en el estado.



"Estamos tratando de presentar la evidencia y los jueces no nos permiten hacerlo", dijo Trump. "Estamos tratando. Tenemos muchas pruebas", insistió.



Haciendo caso omiso de los límites entre su oficina y los sistemas judicial y policial estadounidenses, Trump se quejó de que el Departamento de Justicia y el FBI no le estaban ayudando.



"No están actuando", dijo, cuestionando también la falta de intervención de la Corte Suprema.



"Deberíamos ser escuchados por la Corte Suprema. Algo debe de poder llegar hasta allí. De lo contrario, ¿qué es la Corte Suprema?", preguntó.

Le puede interesar: ¿Qué podría cambiar en la relación con Venezuela con la llegada de Biden?



Las elecciones de 2020 no fueron especialmente reñidas.



Biden ganó el voto del Colegio Electoral, la competencia estado por estado que decide el ganador, por 306 puntos contra 232 de Trump. En la votación popular nacional, que no decide el resultado pero tiene peso político y simbólico, el demócrata Biden ganó con un 51% contra el 47% del presidente republicano.



A lo largo de la historia estadounidense, los perdedores en las elecciones presidenciales suelen reconocer su derrota casi inmediatamente.



Pero independientemente de que Trump reconozca o no la derrota, el Colegio Electoral debe realizar los protocolos formales de confirmación de Biden como el próximo presidente cuando sus miembros se reúnan el 14 de diciembre, y el demócrata prestará juramento el 20 de enero.



Aunque la cuenta regresiva hacia el final de su único mandato se agota, Trump se negó a decir en Fox News si ve una fecha de caducidad para su infructuosa campaña legal.



"No voy a decir una fecha", dijo.