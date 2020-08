Trump aceptará este jueves la candidatura republicana a la presidencia de EE.UU.

Alejandro Cabra Hernandez

En un Estados Unidos sacudido por la pandemia del coronavirus y las tensions raciales, el presidente Donald Trump aceptará este jueves la candidatura del Partido Republicano para su reelección advirtiendo sobre el "caos" que supondría la llegada del demócrata Joe Biden a la Casa Blanca.



"Su sueño americano estará muerto" si Biden gana el 3 de noviembre, alertó en la inauguración de la Convención Nacional Republicana en Charlotte, en Carolina del Norte, donde el lunes fue nominado por abrumadora mayoría.



Esta noche, en vivo a las 09:30 p.m. de Colombia desde los jardines de la Casa Blanca, se presentará como el guardián de los valores estadounidenses al cerrar un cónclave partidario celebrado en gran parte en formato virtual, pero que nunca dejó de ser un espectáculo sobre Trump.



Los fuegos artificiales pondrán fin a la velada después de que durante cuatro días un desfile de acólitos lo elogió como un virtuoso económico, defensor de la vida y de Dios, y firme en la aplicación de la ley y el rechazo al "socialismo".



Pero la segunda nominación del magnate republicano, de 74 años, llega en medio de una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes, con más de 179.000 muertos por covid-19, 10,2% de desempleo, y masivas manifestaciones contra el racismo y la brutalidad policial.



Las protestas, salpicadas por actos de violencia, tienen en vilo a Kenosha, una pequeña ciudad en Wisconsin, donde el domingo un policía blanco le disparó por la espalda a un joven negro, Jacob Blake. Y el miércoles, un adolescente blanco, supuestamente partidario de Trump, fue detenido sospechoso de matar a dos personas y herir gravemente a una tercera durante enfrentamientos la noche del martes.



Mientras los demócratas han denunciado "racismo sistémico" en las fuerzas policiales, Trump prometió "restaurar la ley y el orden".



"No toleraremos saqueos, incendios provocados, violencia y anarquía en las calles estadounidenses", tuiteó, sin mencionar hasta ahora lo ocurrido a Blake.



Se espera que Trump, que días atrás se presentó como "el único que se interpone entre el sueño americano y la anarquía, la locura y el caos totales", insista en esta retórica, amplificando el mensaje del vicepresidente Mike Pence al aceptar el miércoles su nueva postulación.



Los estadounidenses "no van a estar a salvo en un Estados Unidos gobernado por Joe Biden", dijo Pence.

"Leña al fuego"

Pero para los demócratas, el país ya está sumido en las tinieblas. Biden, un veterano político de 77 años, se comprometió a superar "esta temporada de oscuridad en Estados Unidos" al aceptar la nominación en la convención la semana pasada.



Biden y su compañera de fórmula, Kamala Harris, lanzaron un ataque de dos frentes el jueves contra Trump, acusándolo de atizar los disturbios durante las protestas y de no cumplir con sus deberes presidenciales.



"En lugar de buscar calmar las aguas, agrega leña al fuego. La violencia no es un problema para él, es una estrategia política", dijo Biden en una declaración. "Y cuanto más, mejor para él".



"Es su obligación protegernos. Y sin embargo, ha fallado", afirmó Harris, anticipándose a la aparición estelar de Trump.



La exfiscal general de California dijo que "siempre defenderá" a los manifestantes pacíficos, pero no a "los que saquean y cometen actos de violencia". También advirtió contra hacer justicia por mano propia, una alusión velada al adolescente arrestado.



Los demócratas también acusan a Trump de negligencia en la gestión de la pandemia.



El mensaje de Trump sobre este tema genera expectativa, dado que estuvo casi totalmente ausente de la convención excepto por las palabras de compasión de la primera dama, Melania, quien reconoció el martes el impacto del "enemigo invisible" y el dolor y angustia que ha generado.



Rezagado en las encuestas en estados clave para ganar la elección, y con 58,2% de los estadounidenses no conformes con su manejo de la covid-19, según el sitio web FiveThirtyEight.com, no sorprenderá que Trump saque un conejo de la galera cuando hable esta noche flanqueado de banderas estadounidenses en la Casa Blanca.



Se espera que Trump anuncie la compra de 150 millones de pruebas rápidas de covid-19 como parte de un acuerdo con el grupo farmacéutico Abbott por un total de 750 millones de dólares, dijo a la AFP un funcionario estadounidense.



Entre las estrellas de esta noche estarán dos asesores muy cercanos del presidente: su hija mayor Ivanka Trump, y el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani.



Pero de la gran final de la convención republicana no llega exento de polémica.



Elegir la Casa Blanca como telón de fondo del discurso de Trump desdibuja las líneas tradicionalmente respetadas entre las funciones del presidente y los actos del candidato.



Los demócratas han dicho incluso que viola la Ley Hatch, que prohíbe a los funcionarios federales participar en actividades políticas en propiedades gubernamentales.