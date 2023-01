Tres bomberos y dos policías más, implicados en la brutal muerte de Tyre Nichols en EE.UU.

Tres bomberos y dos nuevos policías se enfrentan a investigaciones disciplinarias por la golpiza mortal al afroestadounidense Tyre Nichols, por la que cinco agentes negros ya han sido retirados y acusados de asesinato, informaron el lunes la policía y los bomberos de Memphis.



Las autoridades de la ciudad investigan la muerte de Nichols, de 29 años, tras ser detenido en un control de tráfico. Durante la tarde del lunes, se conoció que un sexto policía de Memphis fue suspendido, dijeron las autoridades.



El agente Preston Hemphill, como los otros cinco acusados de homicidio, fue separado del cargo "al comenzar la investigación sobre la muerte de Tyre Nichols", dijo Kim Elder, portavoz de la policía de Memphis.



Hemphill, que entró a la policía en 2018, está suspendido "a la espera del resultado de la investigación en curso".



Más tarde, en un nuevo comunicado publicado el lunes por la noche en Twitter, la policía anunció la suspensión de un séptimo agente, sin identificarlo.



El departamento de bomberos de la ciudad también anunció en un comunicado separado en las redes sociales que había despedido a dos paramédicos y un teniente.



"Nuestra investigación concluyó que los dos paramédicos respondieron basándose en la naturaleza inicial de la llamada (una persona rociada con gas pimienta) y en la información que recibieron en el lugar, y que no realizaron un examen adecuado" de Tyre Nichols, dijo la jefa de bomberos de Memphis, Gina Sweat.



Los tres individuos despedidos están acusados de violar "numerosas reglas y protocolos" del Departamento de Bomberos de Memphis, agregó Sweat.



Videos del incidente muestran cómo los cinco agentes, todos ellos negros, propinan patadas y puñetazos a Nichols, quien gime y grita por su madre.



Nichols murió tres días después en el hospital. Será enterrado el miércoles en Memphis.



La semana pasada los cinco ahora exagentes fueron acusados de asesinato en segundo grado por la paliza.



Ben Crump y Antonio Romanucci, abogados de la familia de la víctima, dijeron en un comunicado que Hemphill usó un Taser contra Nichols al comienzo de la confrontación.



Pero el abogado de Hemphill dijo al diario The Washington Post que no se unió a los demás en la escena de la golpiza.



La familia de Nichols dijo en un comunicado que era "extremadamente decepcionante" que Hemphill no haya sido despedido y acusado en el caso.



"Ciertamente surge la pregunta de por qué el oficial blanco involucrado en este brutal ataque fue protegido y alejado de la vista del público y, hasta la fecha, de suficiente disciplina y rendición de cuentas", dijeron.



"La policía de Memphis nos debe respuestas a todos", agregaron. El sábado la policía de Memphis disolvió la unidad especial, denominada Scorpions, a la que pertenecían los agentes involucrados.



La unidad fue creada en 2021 para combatir las áreas de alta criminalidad en el sur de la ciudad.



En un comunicado, la policía de Memphis que esa unidad quedó permanentemente desactivada.