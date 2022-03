Tras reunión de ministros, "no hubo avances" para un alto al fuego entre Rusia y Ucrania

El ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, lamentó el jueves que no hubo avances para un alto el fuego en Ucrania, durante la reunión con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, en el sur de Turquía.



"Hemos mencionado un alto el fuego, pero no hubo avances en ese sentido", declaró a la prensa, añadiendo que, sin embargo, habían decidido con Lavrov "proseguir sus esfuerzos".



"Ucrania no se rendirá", reiteró de nuevo el ministro. "Estamos abiertos a la diplomacia pero si no funciona, protegeremos a nuestro país y a nuestro pueblo".



"Queríamos obtener un alto el fuego de 24 horas. Lavrov dijo que Moscú quería hablar de corredores humanitarios", precisó, a la espera de que se abra un corredor para evacuar la ciudad de Mariúpol, en el sureste de Ucrania, bajo intensos bombardeos rusos.



Uno de ellos, perpetrado contra un hospital pediátrico el miércoles, generó una enorme repulsa internacional.



"Ante todo, vine aquí por razones humanitarias, para la evacuación de civiles. Pero Lavrov no quiso prometer nada sobre este punto", insistió el jefe de la diplomacia ucraniana. Sin embargo, "hemos decidido proseguir nuestros esfuerzos y preveo continuar con este formato".



"Estoy determinado a continuar porque queremos que esta guerra llegue a su fin y que nuestro país quede liberado de los ocupantes", declaró Kuleba, quien busca "negociaciones serias y constructivas". "Si Rusia está dispuesta, nosotros también", zanjó.



Se trata de la primera reunión entre dos responsables de alto nivel de Ucrania y Rusia desde el inicio de la ofensiva de Moscú, hace exactamente dos semanas.



El encuentro, que duró 1h40, tuvo lugar en la ciudad de Antalya, en el sur de Turquía, en presencia del ministro turco de Relaciones Exteriores, Mevlüt Cavusoglu.