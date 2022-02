"Tienen miedo, nadie responde": presidente de Ucrania ante la petición de apoyo a países de la OTAN

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, declaró en video que su país se había quedado solo, para defenderse ante la invasión rusa, que ha cobrado 137 vidas, dejado al menos 300 heridos y provocado hasta el momento 10.000 desplazamientos fuera del país europeo.



Dirigiéndose a la población que se encuentra en Ucrania, el mandatario dijo: "hoy he preguntado a 27 lideres europeos si ucrania entrará en la Otan, les he preguntado directamente. Todos tienen miedo, nadie responde".



Actualmente los países europeos temen brindar apoyo a Ucrania, por las represalias o futuros ataques que podría desencadenar con sus países, pues el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció anteriormente que "el país que quien interfiera enfrentará consecuencias".



Frente a la respuesta de la Otan, Zelenski, declaró, refiriendose a las fuerzas públicas que defienden ucrania: "pero no tenemos miedo, nada nos da miedo, no nos da miedo defender nuestro país, no nos da miedo Rusia, no nos da miedo hablar de Rusia, no nos da miedo hablar de nada".



El mandatario aseguró que continua en búsqueda de garantias de seguridad para el país y agregó que tanto él como su familia se encuentran en territorio ucraniano a pesar de los ataques.



"Yo sigo en la capital, mi familia está en ucrania, mis hijos también, no somos traidores, somos ciudadanos de ucrania", aseguró.



El presidente ucraniano agregó que: "de acuerdo con la información que tenemos, soy el objetivo número uno de nuestros enemigos, mi familia es su segundo objetivo. Quieren dañar a Ucrania políticamente destruyendo al jefe de Estado".



Zelenski concluyó su declaración confirmando el deceso de 137 hombres y reportando 316 heridos por parte de las fuerzas ucranianas, que serán, póstumos a su sepelio, declarados como héroes de la nación.



"Una muerte heroica, no se han rendido, todos serán reconocidos como el título póstumo como héroes de ucrania, para que todos los que han dado sus vidas por ucrania sean recordados siempre", finalizó el mandatario.