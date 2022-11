Suspenden cumbre de la Alianza del Pacífico en México por ausencia de presidente de Perú

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este martes que la cumbre de la Alianza del Pacífico, prevista para esta semana en su país, se suspendió debido a que el Congreso peruano no autorizó la asistencia del mandatario Pedro Castillo.



"Se suspendió la reunión de la Alianza del Pacífico porque no le permitieron al presidente de Perú asistir y a él le corresponde (recibir) la presidencia (pro tempore)", dijo López Obrador en su conferencia matutina.



"Estamos explorando la posibilidad de hacer un acto en Perú" la primera semana de diciembre, añadió el mandatario.



Lea también: Robaron monedas de oro celta avaluadas en millones de euros en un museo de Alemania



Desde Lima, Castillo saludó la iniciativa de López Obrador de viajar a Perú para concretar ahí la cumbre e invitó igualmente a los demás países miembros de la alianza, sin precisar fechas para la nueva cita.



La Alianza del Pacífico está conformada también por Colombia y Chile, cuyos mandatarios Gustavo Petro y Gabriel Boric mantienen planes de visitar México pese a la suspensión de la cumbre.



Boric, por su parte, lamentó que "disputas internas" impidan la participación de Castillo en el cónclave regional.



El mandatario chileno, que arribó a Ciudad de México el martes alrededor de las 19H15 local (01H15 GMT del miércoles), dijo que conversará con López Obrador para "entender bien los motivos" de la suspensión de la cumbre.



"Creo que es una señal de solidaridad del presidente Obrador con lo que está sucediendo en Perú, pero los detalles los voy a conocer mañana [miércoles] y ver cómo reimpulsamos la agenda de la cumbre del Pacífico", declaró Boric a periodistas que lo esperaban en el aeropuerto de la capital mexicana.



A la cumbre, que se llevaría a cabo el jueves y viernes próximos, estaban invitados los mandatarios de Costa Rica y Ecuador, interesados en sumarse al mecanismo.



Lea también: 'Parastronautas' el proyecto que busca llevar personas con discapacidad al espacio



El pasado 21 de octubre, López Obrador instó al Congreso peruano a autorizar la salida de Castillo para que asistiera a la reunión.



Pero los legisladores peruanos denegaron el jueves pasado el permiso a Castillo, quien es objeto de investigaciones por presunta corrupción, en medio de la crisis política que atraviesa el país andino.



Castillo, en el poder desde julio de 2021 para un período de cinco años, ha enfrentado dos intentos de destitución en el Congreso, dominado por la derecha.



No es la primera vez que el Congreso peruano le impide a Castillo viajar en misión oficial. En octubre, el presidente sudamericano no pudo realizar visitas de trabajo a Bruselas, al Vaticano y a los Organismos Internacionales con sede en Roma.