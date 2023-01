Sospechoso de tiroteo en California deberá comparecer ante la corte por homicidio

El sospechoso de matar a siete de sus compañeros trabajadores agrícolas y herir a otro en California debe comparecer este miércoles ante un tribunal para enfrentar varios cargos de homicidio.



Se trata de Chunli Zhao, de 67 años, quien fue arrestado el pasado lunes en Half Moon Bay, una comunidad al sur de San Francisco, poco después de dos ataques en fincas próximas a esa localidad, donde cinco hombres y dos mujeres, todos de ascendencia asiática e hispana, fallecieron en los ataques.



La sheriff del condado de San Mateo, Christina Corpus, aseguró que aparentemente el sospechoso conocía a sus víctimas. "Todos los indicios apuntan a que se trata de un caso de violencia en el lugar de trabajo", precisó.



Se espera que Zhao sea acusado de siete cargos de homicidio y uno de intento de homicidio, dijo un portavoz del fiscal de distrito del condado de San Mateo. Los cargos tendrán un agravante por cargar un arma de fuego, informó el despacho.



Zhao y su esposa vivían en las instalaciones de Mountain Mushroom Farms, donde ocurrió el primer ataque. El capitán Eamonn Allen dijo el martes que la oficina del sheriff estaba trabajando para brindar apoyo a la esposa del sospechoso.



"Vivían juntos en la propiedad, por lo que hay una gran preocupación de represalia o reacción violenta contra ella", dijo Allen, citado por el diario San Jose Mercury.



El periódico San Francisco Chronicle además informó que a un excompañero de trabajo la justicia le había otorgado una orden de restricción contra Zhao por comportamiento violento.



"Zhao me dijo, 'hoy te voy a matar'", escribió Jingjiu Wang en 2013, cuando los dos trabajaban juntos en un restaurante de San José. "Luego agarró una almohada y comenzó a cubrirme la cara y asfixiarme", contó.



Los ataques de Half Moon Bay ocurrieron menos de 48 horas después de un tiroteo el sábado en Monterey Park, a pocos kilómetros del centro de Los Ángeles, en el que un hombre de origen asiático mató a 11 personas en una discoteca.



El hombre de 72 años, identificado como Huu Can Tran, se suicidó de un tiro varias horas después cuando la policía se acercó a su camioneta. Se cree que ambos atacantes utilizaron armas semiautomáticas.



Los dos episodios dejaron perpleja a la gran comunidad asiático-estadounidense de California, que busca entender por qué sucedieron.



También reavivaron la indignación social por la actitud permisiva en materia de control de armas de fuego en Estados Unidos, y el gobernador de California, Gavin Newsom, criticó a los legisladores federales por no abordar el problema.