Sin mencionar al aborto, Joe Biden prometió "apoyar los derechos de las mujeres" en EE.UU.

El presidente de Estados Unidos Joe Biden, prometió el miércoles "apoyar los derechos de las mujeres y las niñas en todos los aspectos de nuestra política interior y exterior", sin mencionar específicamente el derecho al aborto.



Biden dijo en una nota que el Día Internacional de Mujer, que se celebra en esta jornada, "honra una verdad que experimentamos todos los días: las mujeres y las niñas son esenciales para el éxito y el progreso en todos los aspectos de nuestras sociedades".



"En demasiadas partes del mundo, los derechos de las mujeres y las niñas están bajo ataque", lamentó y mencionó al respecto a países como Afganistán e Irán y "el uso de la violación como arma de guerra” por parte del Ejército ruso en su invasión de Ucrania.



El miércoles el Departamento del Tesoro anunció nuevas sanciones contra entidades e individuos en Irán, en particular dos funcionarios del sistema penitenciario iraní, acusados de violaciones de derechos humanos contra mujeres y niñas en este país que vive un inédito movimiento de protestas antigubernamentales.



Además, Biden también se comprometió a trabajar "en todo el mundo" para "defender el acceso a la salud, incluso en lo que respecta a la reproducción" y para "preservar la participación política" de las mujeres.



Con respecto a Estados Unidos, el presidente no citó explícitamente el derecho al aborto, amenazado desde que la Corte Suprema -con mayoría conservadora- socavó su anclaje constitucional, lo que llevó a muchos estados del país a restringir o simplemente suprimir el acceso al aborto.



Biden, por su parte, mencionó las "inversiones" realizadas en Estados Unidos a favor de las familias y las mujeres trabajadoras y una ley destinada a combatir la violencia doméstica.



El líder demócrata de 80 años, a falta de una mayoría en el Congreso, no tiene medios para contrarrestar las iniciativas de los conservadores contra el derecho al aborto.