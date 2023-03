Sin fecha para su posible inculpación, Trump creó "falsa expectativa" sobre su detención, según fiscal

Donald Trump creó una "falsa expectativa" sobre su inminente detención, dijo este jueves el fiscal de Manhattan que investiga al expresidente por el pago de 130.000 dólares a una actriz porno, mientras crece el nerviosismo por una posible inculpación que se hace esperar.



De momento, se desconoce cuándo votará el gran jurado su posible inculpación, pese a que el republicano de 76 años anunció el último fin de semana que iba a ser detenido el martes.



La oficina del fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, respondió este jueves a una carta enviada por tres congresistas republicanos a principios de semana, en la que pedían al fiscal que declarara ante el Congreso por este caso, que lo consideran como una "persecución política" al expresidente.



"Su carta... es una investigación sin precedentes sobre un proceso local pendiente", escribió Leslie Dubeck, asesora general de la oficina de Bragg a los tres republicanos, presidentes de otras tantas comisiones del Congreso estadounidense, como el de Justicia, Jim Jordan.



"Donald Trump creó una falsa expectativa de que sería detenido (...) y sus abogados les urgieron intervenir. Ninguno de los dos hechos constituye una base legítima para la investigación del Congreso", añadió Dubeck.



Trump hizo el anuncio en su plataforma Truth Social, desatando un frenesí mediático, y convocó a sus partidarios a protestar masivamente haciendo temer disturbios como los ocurridos el 6 de enero de 2021 en el Capitolio estadounidense.



La policía neoyorquina blindó las oficinas de Bragg y la Torre Trump pero hasta ahora un puñado de seguidores ha acudido a la llamada del expresidente, que podría pasar a la historia como el primer mandatario estadounidense en sentarse en el banquillo de la justicia.

Sin fecha

Todavía se desconoce cuándo se producirá la inculpación, si es que llega a ocurrir.



El gran jurado, que votará si se inculpa a Trump, no tenía previsto reunirse este jueves ni lo hace normalmente los viernes, por lo que no se prevé que vaya a haber una decisión antes de la próxima semana.



La fiscalía de Bragg investiga el pago de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels en la recta final de la campaña presidencial de 2016, para comprar su silencio sobre una relación que habrían mantenido 10 años antes, lo que el magnate siempre ha negado.



El entonces abogado de Trump y ahora enemigo, Michael Cohen, que declaró ante el gran jurado, aseguró que hizo el pago en nombre de su entonces jefe y que después se lo reembolsó.



Pero si el pago no fue debidamente acreditado, podría resultar en un delito menor por falsificación contable, aunque al mismo tiempo, podría haber violado la ley de financiamiento de la campaña electoral, que puede acarrear 4 años de cárcel.



Según expertos legales, no será fácil demostrar esas acusaciones en un tribunal, por lo que resulta incierto que el expresidente, que se declara víctima de una "caza de brujas", pueda ser condenado a cárcel.



Trump repitió este jueves en su plataforma Truth Social que Bragg "no tiene caso".



El multimillonario es objeto de varias investigaciones a nivel estatal y federal que podrían frustrar su nueva carrera a la Casa Blanca en 2024, mucho más importantes que el de Manhattan.



Entre ellos está sus esfuerzos para revertir su derrota en la elección de 2020 en el estado de Georgia, los documentos clasificados encontrados en su mansión de Florida, y su posible implicación en la violencia del 6 de enero en Washington.



Algunos observadores creen que una acusación es un mal presagio para las posibilidades de Trump en 2024, mientras que otros dicen que podría aumentar su apoyo.