Shakira será juzgada en España por presunto fraude fiscal de 14,5 millones de euros

La justicia desestimó el recurso interpuesto por la estrella colombiana Shakira para que se archivara la causa en su contra por el supuesto fraude fiscal de 14,5 millones de euros (15,5 millones de dólares) a la Hacienda española y dejó a la cantante más cerca del juicio.



La Audiencia Provincial de Barcelona no aceptó la petición de Shakira Isabel Mebarak Ripoll, nombre completo de la artista, quien solicitaba el archivo de la investigación alegando que durante los ejercicios fiscales reclamados (de 2012 a 2014) no residía en España, sino en Bahamas.



Para el tribunal, sin embargo, "con los datos obrantes cabe considerar que la recurrente era residente habitual en España", según el auto hecho público este jueves. Para llegar a esta conclusión "serían computables también las ausencias esporádicas a efectos de determinar si ha permanecido o no 183 días o más en territorio español al no parecer suficiente la documentación aportada para acreditar la residencia fiscal en otro país", agrega.



El auto no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión, que se analizaría en el eventual juicio oral, solo sobre si hay indicios para seguir con el proceso.



La cantante de éxitos como "Waka Waka", "Loba" o "Hips don't lie" queda así más cerca de ser juzgada por estos seis delitos fiscales, a la espera de que la Fiscalía presente su escrito formal de acusación y de que un magistrado determine, si lo considera, la apertura del juicio oral.



Para la defensa de la cantante, no obstante, la desestimación del recurso de apelación "es simplemente un paso más del proceso, que ahora continúa su cauce habitual", indicó su equipo legal en una nota.



"La conducta de Shakira en materia tributaria siempre ha sido intachable en todos los países en los que ha tenido que tributar", agrega el comunicado que resalta igualmente que la cantante no tiene "ninguna deuda con la Hacienda española, pues procedió al pago de las cantidades tan pronto como conoció el importe que según la Agencia Tributaria Española debía abonar".



La Fiscalía atribuye a la cantante y compositora colombiana seis delitos de fraude fiscal por el presunto impago de 14,5 millones de euros en impuestos de renta y patrimonio de los años 2012, 2013 y 2014.



Según su versión, Shakira vivía en España desde 2011, cuando se hizo pública su relación con el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, pero mantuvo su residencia fiscal en las islas Bahamas hasta 2015.



Actualmente la cantante de 45 años, con decenas de millones de discos vendidos, reside en la periferia de Barcelona con su pareja y sus dos hijos, Milan y Sasha, nacidos en 2013 y 2015.