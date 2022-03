Rusia se encuentra bajo fuerte presión de la ONU para que cese su invasión a Ucrania

En el banquillo de los acusados en la escena internacional, Rusia defendió el lunes en la Asamblea General de la ONU la invasión de Ucrania, en una excepcional reunión de urgencia de sus 193 miembros, que vio múltiples llamados para que cese la guerra en la exrepública soviética.



A la cascada de sanciones contra intereses económicos, políticos y deportivos rusos, en la tribuna de la ONU en Nueva York se sucedieron los llamados a un cese de las hostilidades y a la retirada de los tanques rusos de Ucrania.



Al margen de la cita, Estados Unidos dio un nuevo paso al anunciar la expulsión de 12 miembros de la misión diplomática rusa ante Naciones Unidas acusándolos de "espionaje".



"¡Basta ya! Los combates deben cesar", lanzó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la apertura de la sesión, convocada por los defensores de la legalidad internacional tras el fracaso del Consejo de Seguridad, el pasado viernes, de condenar la invasión rusa por el veto de Rusia y la abstención de China, India y Emiratos Árabes Unidos.

Se espera que representantes de más de un centenar de países desfilen por la tribuna hasta el miércoles, cuando la Asamblea General debería votar una resolución en la que "deplora en los términos más fuertes la agresión de Rusia contra Ucrania", luego de que se cambiara el término "condena" inicialmente propuesto, según comprobó la AFP en el borrador.



El texto, impulsado por los europeos en coordinación con Kiev y el patrocinio de más de 70 países, es similar al presentado por Estados Unidos y Albania, y que fue rechazado por el veto de Rusia en el Consejo de Seguridad el pasado viernes. Reclama el retiro inmediato de las tropas rusas de Ucrania, y el fin de los combates.



Tras más de ocho horas de discursos el lunes, la sesión continuará el martes desde las 15H00 GMT.

Legítima defensa

Desde que inició la invasión, Rusia esgrime la "legítima defensa" prevista por el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. Tras desplegar decenas de miles de militares en Ucrania y sus alrededores, con tanques, aviones de combate y buques, Putin evocó el domingo implícitamente la amenaza nuclear para doblegar a Ucrania, provocando la indignación de Estados Unidos y Europa.



"No es Rusia la que ha empezado esta guerra, estas operaciones militares las inició Ucrania contra los habitantes de Donbas (la región separatista del este del país) y contra todos los que no estaban de acuerdo con ella", defendió una vez más el embajador ruso ante la Asamblea General.



Pero esa versión fue contrastada por la mayoría de los países que desfilaron por la tribuna.



La embajadora británica, Barbara Woodward, condenó una guerra "injustificada".



"Estamos ante una escalada de las tensiones que podrían poner a toda la humanidad en riesgo", dijo el representante de Brasil, Ronaldo Costa Filho, antes de agregar que "todavía tenemos tiempo de pararlo".



"Si Ucrania no sobrevive, que no nos sorprenda si fracasa la democracia", espetó el embajador ucraniano ante la ONU, Sergiy Kyslytsya. "Salven a Naciones Unidas, salven la democracia y defiendan los valores en los que creemos", imploró en un grave discurso.

"Nada que ganar con nueva Guerra Fría"

El representante chino, Zhang Jun, dijo que "no hay nada que ganar con el inicio de una Nueva Guerra Fría", señalando que la mentalidad "basada en la confrontación de bloques debería abandonarse".



"Hay que respetar la soberanía y la integridad de todos los países", así como "el conjunto de los principios de la carta de Naciones Unidas", añadió.



Iniciada con un minuto de silencio por las víctimas, a esta reunión se sumó otra del Consejo de Seguridad en la tarde, dedicada a la situación humanitaria en Ucrania, donde según la ONU, al menos medio millón de personas han tenido que abandonar el país desde el inicio de la invasión rusa, el pasado 24 de febrero, y 102, entre ellas siete niños, han perdido la vida en el conflicto.



Francia y México promueven en este foro una nueva resolución a favor del "cese de hostilidades", "la protección de civiles" y que "permita" la llegada de ayuda humanitaria "sin obstáculos".



Rusia también está en la mira de la ONU en Ginebra, donde el jueves debe tener lugar un debate urgente en el Consejo de Derechos Humanos sobre la invasión a Ucrania.