Rusia está "frustrada" por la firme resistencia del ejército de Ucrania, asegura el Pentágono

Rusia tiene en el interior de Ucrania a "más del 50 %" de las tropas que había concentrado en las fronteras del país, pero parece "cada vez más frustrada" por la firme resistencia del ejército ucraniano, informó este sábado un alto cargo del Pentágono.



"Calculamos que más del 50 % de la fuerza que (el presidente ruso, Vladimir) Putin ha concentrado contra Ucrania (...) está movilizada" en el interior del país, dijo este funcionario que pidió el anonimato.



"Además seguimos viendo signos de una resistencia ucraniana viable", añadió la fuente. "Creemos que los rusos están cada vez más frustrados por la pérdida de impulso en las últimas 24 horas, sobre todo en el norte de Ucrania".



El sábado las fuerzas rusas aún no habían tomado el control de ninguna ciudad ucraniana ni del espacio aéreo ucraniano, agregó.



Occidente, y en particular Estados Unidos, suministra ayuda a Ucrania, en particular armas y municiones, desde el comienzo de la invasión rusa.



Las fuerzas rusas "están frustradas por (...) una resistencia ucraniana muy determinada que les ha frenado", insistió la fuente. "Por lo que vemos esta resistencia es mayor de lo que anticiparon los rusos".



El funcionario del Pentágono hizo estas declaraciones minutos antes de que el ministerio de Defensa ruso anunciara que "todas las unidades recibieron la orden de ampliar la ofensiva en todas las direcciones".