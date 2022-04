El presidente electo de Costa Rica, Rodrigo Chaves, se disculpó públicamente este lunes con las dos subalternas del Banco Mundial (BM) que lo acusaron de acoso sexual, razón por la cual fue sancionado por esa entidad en 2019.



"Lamento profundamente las acciones que ocurrieron hace más de 15 años y que afectaron a excolegas mías en el Banco Mundial, de forma tal que ellas sintieron la necesidad de presentar una queja de acoso en mi contra", dijo Chaves en un video que subió a sus redes sociales.



"Ofrezco una vez más mis más sinceras disculpas a esas colegas, sin reserva alguna", agregó el economista de 60 años, quien tomará posesión el 8 de mayo.



Chaves fue denunciado por dos subalternas por hechos que el Banco Mundial catalogó de "actitudes impropias". Las acciones ocurrieron entre 2008 y 2013; empero, ha defendido que estas fueron malinterpretaciones a bromas y diferencias culturales.



Según un informe del BM publicado por el medio local La Nación en 2021, la causa original fue desestimada, pero ante nuevos reclamos de las afectadas se revisó el caso.



La sanción se basó en trasladar a Chaves a un puesto de menor rango, sin poder ser ascendido ni recibir aumentos salariales por tres años.



En dicho informe, en el cual a Chaves se le identifica como "señor C", una de las denunciantes describió cómo el próximo presidente de Costa Rica la intentó besar en la boca, luego de insistirle por un beso de despedida en la mejilla.



También se indica que una mujer declaró cómo le hacía invitaciones indeseadas y le preguntaba por su vida romántica.



Chaves renunció a la entidad en la que trabajó por más de 30 años, aduciendo que quería volver a Costa Rica a cuidar a su madre enferma.



Al regresar, se convirtió en ministro de Hacienda, puesto en el que estuvo solo por 180 días, tras diferencias con el mandatario saliente Carlos Alvarado.



La sanción fue un tema recurrente durante la campaña, tanto por por sus rivales como por organizaciones feministas.



"He reflexionado profundamente, aprendí mucho y entendí mejor, lo que me permite hoy actuar con decisión como presidente", dijo Chaves en el video, en el cual promete diversas acciones en pro de los derechos de la mujer, incluidas "cero tolerancia de acoso en sus trabajos, lugares públicos y sus hogares".