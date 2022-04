Presidente de Francia se desmarca de Biden y evita utilizar la palabra "genocidio"

El presidente francés Emmanuel Macron se negó el miércoles a repetir la acusación de su homólogo estadounidense Joe Biden de que Rusia comete un "genocidio" en Ucrania, y advirtió que la escalada verbal no ayuda a terminar la guerra.



Biden acusó el martes a las fuerzas rusas de cometer un genocidio en Ucrania y afirmó que "está cada vez más claro que Putin está simplemente tratando de borrar la idea misma de poder ser ucraniano".



Pero Macron, hablando a la televisión France 2, sostuvo que los gobernantes deben tener cuidado con el lenguaje.



Lea también: Policía de Nueva York busca al autor del tiroteo en el metro que dejó más de 20 heridos



"Yo diría que Rusia desató unilateralmente la guerra más brutal, que se ha establecido que el ejército ruso ha cometido crímenes de guerra y que ahora es necesario encontrar a los responsables y que respondan ante la justicia", declaró Macron.



"Lo que ocurre es una locura, es increíblemente brutal", agregó.



"Pero al mismo tiempo miro los hechos y quiero intentar, en la medida de lo posible, continuar siendo capaz de detener esta guerra y reconstruir la paz. No estoy seguro de que las escaladas verbales sirvan a esta causa", expresó.



Macron consideró mejor ser "cuidadoso" con la palabra genocidio en este caso, en especial porque "los ucranianos y los rusos son pueblos hermanos".



Le puede interesar: Dormir en la oficina y racionar la comida, entre las medidas para sobrevivir al confinamiento en Shanghái



Pero los comentarios de Biden fueron bien recibidos por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien ha acusado repetidamente a Moscú de genocidio desde el inicio de la invasión, el 24 de febrero.



Las declaraciones de Macron, quien ha mantenido el diálogo con Putin durante el conflicto, reflejan la preocupación que el líder francés expresó en marzo cuando Biden se refirió al líder ruso como un "carnicero".



Macron respondió entonces que la prioridad era alcanzar un alto el fuego mediante la diplomacia y, "si queremos hacer eso, no podemos escalar el lenguaje ni las acciones".



En la entrevista con France 2, Macron indicó que tendría nuevas conversaciones con Putin y Zelenski en los próximos días.