Presidente argentino considera injusta y desmesurada crisis diplomática con Ecuador

El presidente argentino, Alberto Fernández, consideró este martes grave, injusta y desmesurada la decisión de su par de Ecuador, Guillermo Lasso, de retirar al embajador ecuatoriano en Buenos Aires en medio de una crisis diplomática.



La crisis se originó por la fuga a Venezuela de la exministra María de los Ángeles Duarte, prófuga de la justicia ecuatoriana, que hasta el 14 de marzo pasado estaba refugiada en la embajada argentina.



"En nuestra embajada se encontraba refugiada una persona que gozaba de plena libertad. No tenía la Argentina ni el deber de custodia sobre ella ni ninguna capacidad de acotar sus movimientos", expresó Fernández en una carta publicada en Twitter.



La salida de Duarte de la sede de la embajada "escapa a la voluntad y a la capacidad de decidir de las autoridades diplomáticas" argentinas, agregó.



"La reacción desmesurada del señor presidente (Lasso) de expulsar al embajador argentino, es lo que verdaderamente lastima el buen vínculo que argentinos y ecuatorianos mantendremos a pesar suyo", sostuvo.



"La gravedad y la injusticia de esa decisión demuestra que es su exceso lo que verdaderamente lastima la relación de nuestros pueblos", agregó el presidente argentino.



Fernández también exhortó a Lasso a "buscar a los responsables de su administración que no tuvieron la debida diligencia para impedir la circulación libre de una persona cuya captura reclamaban".



Duarte, condenada por corrupción en Ecuador, huyó a Venezuela luego de escaparse de la embajada argentina en Quito, donde estuvo refugiada por más de dos años con su hijo menor de edad.



Más temprano, fue Lasso quien había utilizado la red social Twitter para enviar este martes un mensaje a Fernández.



"Me apena mucho que @alferdez, Presidente de Argentina, haya puesto por delante su amistad personal e identidad política con @MashiRafael por sobre la relación fraterna entre los pueblos de Argentina y Ecuador", había señalado.



El exmandatario ecuatoriano Rafael Correa se encuentra en Buenos Aires para participar junto a otros expresidentes en un foro de Derechos Humanos encabezado por el presidente argentino.