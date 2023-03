Presidenta del Banco Central Europeo promete usar "todas las herramientas" para devolver la inflación al 2 %

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), aseguró que la institución tomará las medidas que sean necesarias para doblegar la inflación hasta el objetivo del 2 %.



"Usaremos todas las herramientas a nuestro alcance y haremos todo lo que sea necesario", dijo Lagarde de forma similar al "Lo que sea necesario (Whatever it takes)", pronunciado por Mario Draghi, su predecesor en el cargo.



Al margen de cuestiones de política monetaria, Lagarde aseguró que la pandemia ha afectado de forma particularmente negativa a las mujeres; desde el incremento de la violencia doméstica en todo el mundo, pasando por las mayores tasas de desempleo femenino, hasta el abandono escolar, que ha afectado a las niñas en mayor proporción que a sus pares masculinos.



Lagarde, además, denunció que haya pocas mujeres en posiciones de poder, tanto en la política como en las empresas: "Es frecuente que cuando las cosas se ponen feas, hay problemas, y te quedas sin opciones, el 'establishment' diga, '¿por qué no prueba una mujer? No tenemos nada que perder'?, comentó rememorando sus años como ministra gala de Economía.



La francesa defendió, citando diversos estudios e informes, que la inclusión de las mujeres en la vida pública resulta rentable para las entidades y sociedades que la practican.



Asimismo, relató que ella siempre ha intentado incluir a féminas en los procesos de toma de decisión haciendo eco de las palabras de la exsecretaria de Estado norteamericana, Madeleine Albright, que dijo que "hay un lugar especial en el infierno para las mujeres que no apoyan a otras mujeres".



En cuanto a la guerra de Ucrania, Lagarde condenó la invasión rusa como "horrible" e "injustificada" y resaltó la valentía del pueblo ucraniano: "[El conflicto] Le ha dado a los ucranianos la fuerza y resiliencia que nadie pensaba que tenían, quizás, ni ellos mismos eran conscientes de ello".